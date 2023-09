Krrysopher a lansat albumul de debut - Rogvaiv

Krrysopher, cea mai nouă apariție din industria muzicală, lansează albumul de debut "Rogvaiv", o colectie de sapte melodii care prezintă stilul unic și viziunea creativă a lui Krrysopher.

comunicat de presa: Albumul este o explorare a unor teme precum dragostea, pierderea și auto-descoperirea, fiecare piesă ducând ascultătorul într-o călătorie prin experiențele personale ale lui Krrysopher.



„Sunt Krrysopher, am 19 ani în momentul în care scriu asta. Dacă citești aceste cuvinte, înseamnă că am făcut-o! Fetița aceea care scria cântece în apartamentul ei a crescut. Rogvaiv vorbește despre cele șapte culori ale unei povești de dragoste zdrobita, o poveste menită să vorbească oricui a experimentat să fie îndrăgostit, sau să fie frânt, sau ambele. Oricine a fost, la un moment dat în viața lor, un copil de liceu care a luat fluturi pe o bancă din parc sau a plâns pe podeaua unei băi. Acest album și culorile sale schimbătoare sunt ale mele de aproape patru ani. Acum este al tău”, a declarat Krrysopher.

Krrysopher este o cântăreață-compozitoare din România, finalistă a emisiunii Superstar 2021. A impresionat juriul cu talentul și abilitățile sale excepționale în timpul emisiunii și a devenit rapid una dintre cele mai discutate concurente din competiție. Krrysopher nu este doar o voce remarcabilă, ci și un muzician talentat, care cântă la pian, chitară electrică și acustică și ukulele încă de la o vârstă fragedă.



Tracklist:

1. Jumpscare

2. Rogvaiv

3. Indigo

4. Meet Me On The Cliff Side

5. Lovers to Enemies

6. Homesick

7. Gone

Vizionare placuta