Ce am învățat din Anul care a trecut și ce dorințe sădesc în Noul An

Anul care a trecut a fost unul dintre cei mai provocatori ani din ultima vreme, cel puțin pentru mine. În mijlocul schimbărilor și incertitudinilor, am fost nevoită să mă adaptez rapid și să învăț din fiecare experiență. Chiar și în cele mai dificile momente, acest An mi-a oferit oportunitatea de a învăța și de a crește. Iată câteva învățăminte valoroase asimilate în Anul ce tocmai a trecut și ce îmi doresc de la Noul An!