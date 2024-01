Comedia Klaus & Barroso, cu Cosmin 'Micutzu' Nedelcu și Adrian Nicolae, este în cinematografe

Din 16 ianuarie, filmul Klaus & Barroso, cu Cosmin „Micutzu" Nedelcu și Adrian Nicolae rulează în cinematografele din toată țara, distribuită de Forum Film. În Republica Moldova filmul va rula din 18 ianuarie, pe ecranele Cineplex.

comunicat de presa: Comedia scrisă de Grupa B, produsă de Bold Film Studio și distribuită de Forum Film, a avut premiera de gală la Cinema City AFI Cotroceni, pe 15 ianuarie.

„Mă bucur enorm că lumea a primit cu atât de mare entuziasm și bucurie filmul nostru! Vă mulțumim și sperăm ca această energie bună să dureze minim două luni.", spune Cosmin „Micutzu" Nedelcu.

„Filmul nostru e o poveste despre prietenie, speranță și despre cum iubirea ne salvează întotdeauna. Mă bucură mult starea de bine cu care au ieșit oamenii de la primele proiecții. Acum ne întoarcem pe drum, s-o răspândim și în alte orașe.", completează Adrian Nicolae.

„Suntem extrem de încântați și încurajați de reacțiile publicului la premieră, care sunt la fel de entuziaste ca și în spectacolele de caravană de până acum. Ne bucurăm că obiectivul nostru de a aduce în cinematografe entertainment accesibil tuturor vârstelor a fost atins și sperăm ca feedback-ul atât de pozitiv de la publicul de până acum să convingă și mai mulți potențiali spectatori să îi cunoască pe Klaus & Barroso. Comediile se trăiesc cel mai bine ca experiență colectivă în sala de cinema.", declară Cristian Anastasiu, producător Bold Film Studio.

„Faptul că fac parte din echipa asta e o bucurie foarte mare! Seara lansării filmului Klaus & Barroso a fost plină, așa cum se întâmplă de obicei. În fiecare sală în care am intrat ca să le urăm oamenilor din public „vizionare plăcută" sau „mulțumim pentru susținere" m-a încercat un sentiment frumos de recunoștință. Mă simt foarte norocoasă să am o meserie atât de faină în care de multe ori mi se pare că doar mă distrez. Am și venit direct din prima parte a caravanei în care ne-am simțit excelent și ne-am alimentat cu energie bună și de la public. De fapt, asta am auzit cel mai des despre filmul nostru până acum - că te lasă cu o energie bună la final. Ceea ce mi se pare absolut perfect.", spune Victoria Raileanu.

„Klaus și Barroso este o bornă foarte importantă pentru mine. Este debutul meu în film și nu aș fi văzut un context mai bun să debutez decât alături de acești oameni profesioniști, talentați și pasionați. A fost fix așa cum mi-am dorit.", mărturisește Vlad Drăgulin.

Vizionare placuta