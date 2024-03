Alexandra Capitanescu a lansat single-ul 'Capitanu''

Alexandra Capitanescu se pregateste de lansarea primul EP din cariera si prezinta prima melodie de dupa Vocea Romaniei - "Capitanu'".

comunicat de presa: Melodia, care da si titlul primul material al artistei, este compusa de catre Alexandra, Francis On My Mind si Cristian Prajescu.



"Piesa “Căpitanu’" este un manifest. Numele meu de familie, poreclele mele și experiențele m-au inspirat să scriu piesa. Peste o săptămână vine cea de-a doua surpriză muzicală. Pe 5 aprilie am concert de lansare în The Pub Universității și, în aceeași zi, se va lansa primul meu EP, care conține 4 piese. Toate piesele ascund un mesaj profund. Abia aștept să fie ascultate de cat mai mulți oameni și cred ca foarte multe persoane se vor regăsi în versuri", a declarat Alexandra.

Alexandra Capitanescu, castigatoarea Vocea Romaniei 2023, este un artist unic in piata, cu autenticitate, originalitate, traire, voce cameleonica. Are potentialul de a sustine un concert live cu intensitate de la inceput pana la sfarsit. Este un artist cu magnetism, care poate acapara publicul, reusind sa le mentina atentia pe tot parcursul prestatiei artistice. Alexandra are usurinta de a-si construi momentele originale si sa faca un show exploziv. Alexandra are 19 ani și este din Galați, iar în prezent studiază la Facultatea de Fizică din București. Alexandra a mărturisit că este pasionată de sunetul pe care îl scot păsările, iar în copilărie cânta prin casă cu bunica ei. Încurajată să își urmeze visul de a cânta, la vârsta de zece ani, a fost dusă la lecții de canto.

