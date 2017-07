La noi in redactie e lege: in primul an dupa ce te angajezi, iei 10 kg. Cand Vio ne face curatenie pe birouri, scutura tastaturile si gaseste firmituri cat sa hraneasca o armata de porumbei. Nu e tocmai o surpriza: Suntem generatia care mananca in spatele monitorului. Cred ca a venit vremea sa ne acceptam situatia si sa cautam solutii eficiente in loc sa ne razvratim!

Cum sa ai un pranz sanatos in 5 minute la birou

Mi-a luat 12 ani sa invat sa mananc un pranz civilizat, sanatos si usor de preparat chiar si in timpul saptamanii, cand ma uita Dumnezeu in spatele monitorului si cu degetele innodate in tastatura. In video de mai jos am filmat pranzurile pregatire in 5 minute, in birou, cu ustensilele disponibile cam prin orice birou - tacamuri, o farfurie, un bol, un dozator cu apa calda.

Disclaimer: Am filmat o saptamana de lucru cu pranzuri sanataoase. Pentru a evita orice ipocrizie, marturisesc din start: nu manac asa tot timpul, am zile cu cartofi prajiti, zile in care comand mancarea de-a gata si zile in care nu apuc deloc sa mananc pana seara cand dau spargere in frigider. Dar cred ca pentru asta nu aveti nevoie de tutoriale. ;)