7 acțiuni concrete pentru salvarea mediului

Modul în care va arăta planeta în viitorul nu foarte îndepărtat este un lucru care îi privește pe responsabilii de politici publice, dar în egală măsură pe fiecare locuitor al Pământului.

Noi alegem viitorul, carte apărută la Lifestyle Publishing, „este o invitație pentru tine să iei parte la crearea viitorului omenirii”, spun autorii și adaugă: „Invitația aceasta necesită răspunsul tău imediat”.

Christiana Figueres și Tom Rivett-Carnac prezintă în capitolul „Ce poți să faci acum” o listă de acțiuni concrete, pe care fiecare le poate realiza. Planificate pe zile, săptămâni sau structurate ca proiecte de lungă durată, aceste acțiuni pot fi un ghid util pentru toți cei care vor să se implice în efortul de regenerare a planetei. Iată 7 dintre acțiunile sugerate de autori:

• Ia decizia să te implici în această luptă, care va fi prioritatea politică în următorii 10 ani.

• Alege o zi pe săptămână în care să nu mănânci carne.

• Redu consumul de energie electrică, folosește bicicleta în loc de mașină, plantează copaci.

• Ține-ți sub control pornirile consumeriste. Nu cumpăra mai mult decât ai nevoie.

• Ajută-i și pe alții să conștientizeze pericolul în care se află planeta și să-și formeze deprinderea de a o proteja. Popularizează-ți cauza pe rețelele sociale.

• Finanțează plantarea de copaci. Lumea are nevoie de cât mai mulți.

• Susține inițiativele publice care luptă pentru protecția mediului.

Noi alegem viitorul nu este o carte pesimistă. Autorii chiar accentuează faptul că optimismul și acțiunea consecventă sunt singurele care pot înclina balanța în favoarea unui viitor mai bun pentru întreaga specie umană. De la oameni simpli, la actori politici și vedete de cinema, precum Leonardo DiCaprio și până la istorici de talia lui Yuval Noah Harari, cartea scrisă de Christiana Figueres și Tom Rivett-Carnac a fost interpretată ca o chemare la cea mai mare bătălie a timpurilor moderne, care are ca miză însăși supraviețuirea speciei. Autorii insistă asupra unei luări de poziție din partea fiecărui cititor al cărții și lansează o invitație: „Hai să începem de azi să spunem povestea despre cum nu ne-am dat înapoi din fața acestei provocări aparent insurmontabile, despre cum nu ne am lăsat învinși de multiplele obstacole care ne au ieșit în cale. Hai să spunem povestea despre cum am făcut alegerea de a ne retrage de pe buza prăpastiei, despre cum ne-am luat responsabilitatea în serios și am făcut tot ce era necesar ca să ieșim din această criză”.

Photo by Noah Buscher on Unsplash