Europa a produs în 2022 aproximativ 40% din energie din resurse regenerabile. România, în schimb, produce anual aproximativ 80% din energie din resurse regererabile, într-un mix echilibrat: solar, eolian, hydro și nuclear. Practic, doar 20% din energie este produsă prin intermediul exploatărilor de carbon.

Deși veștile par bune, ne trag în jos unitățile învechite și ineficiente în producție energetică folosite pentru extracția de cărbune, care ne obligă la costuri ridicate de producție, dar și la taxe de poluare. Sistemul de certificate pentru emisiile de CO2 impuse la nivel european, al cărui cost crește de la an la an tocmai pentru a descuraja acest tip de extracție, reprezintă o măsură prin care producătorii plătesc poluarea generată, fiecare certificat fiind echivalentul pentru o tonă de CO2 emisă. Nici stațiile de stocare ale energiei nu ne ajută foarte mult, fiind un segment în care sunt necesare investiții majore pentru a fi cu adevărat performanți.

În cel mai recent episod al Green Report Podcast, Raluca Fiser a avut o discuție extrem de relevantă cu Laura Nazare, coordonatoarea Campaniei Naționale de Tranziție Energetică de la Bankwatch - asociație de mediu care monitorizează proiectele energetice finanțate din bani publici și promovează alternative durabile, are rolul de a atenționa asupra implementării corecte a politicilor energetice la nivel național. Prin intermediul Campaniei Naționale de Tranziție Energetică, Bankwatch aduce propuneri și soluții constructive, promovând un dialog eficient pentru obținerea rezultatelor dorite în domeniul energetic.

O altă veste bună este legea decarbonizării existentă în România, care include un calendar concret pentru închiderea unităților energetice poluante și renunțarea la exploatările miniere de cărbune până în 2032. Acestea vor fi înlocuite treptat cu producția pe bază de gaz natural, pentru că este necesară o sursă de energie produsă în bandă, dat fiind că sursele eoliene și solare depind de condiții externe. Chiar și în situația ideală în care vom putea produce 100% energie regenerabilă, investițiile în rețea și tehnologii de stocare vor fi necesare pentru asigurarea unei alimentări energetice stabile.

Importanța decarbonizării se află în centrul atenției publicului și pe agenda multor discuții. Tranziția energetică inseamna trecerea de la un sistem poluant la unul bazat pe resurse regenerabile. Deși există o presiune tot mai mare în această direcție, conștientizarea necesității acestui proces crește, chiar și în contextul în care costurile pentru energie pot fi mai mari.

Green Report Podcast este un podcast care aduce în prim-plan subiecte de mediu și sustenabilitate, prezentând discuții și interviuri cu experți și specialiști în domeniu. Scopul programului este de a educa și informa audiența asupra problemelor și soluțiilor legate de mediu, promovând o mai bună înțelegere și implicare în tematici ecologice.

Bankwatch este o organizație neguvernamentală care monitorizează proiectele energetice finanțate din bani publici și promovează alternative durabile. Scopul organizației este de a asigura o tranziție energetică justă și ecologică, în conformitate cu obiectivele de mediu și climă ale Uniunii Europene.

