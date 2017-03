Andreea Billig este scriitoare, autoare a best-seller-ului " I Choose Love: Overcome Your Fears To Attract The Life You Want. " Practica fitness, terapii alternative, mindfulness si yoga de [ ]

Feminitatea este o stare de spirit. Este ceva ce vine din interiorul tau si care te face sa te porti intr-un anumit fel. Feminitatea inseamna blandete, gingasie, tandrete, compasiune. Inseamna caldura si grija, dar si mister. Feminitatea inseamna armonie si lumina. Dar si fermitate si sexualitate si libertate.

Atunci cand te regasesti in toate acestea, ca femeie, fiinta ta se schimba si la fel si viata ta si modul in care te trateaza ceilalti. Barbatii vor vedea dincolo de invelisul tau fizic, esenta ta, si te vor trata ca atare. Ca pe o printesa, cum ne place sa spunem. Vei constata, surprinsa, ca barbatilor le face placere sa te ajute. Sa iti deschida portiera de la masina, sa iti tina o umbrela deasupra capului atunci cand ploua sau sa iti intinda o mana atunci cand cobori scarile.

Femeile te vor privi cu admiratie si respect. Tu insati te vei pretui, constienta sunt de comoara pe care o porti in suflet si de frumusetea ta. Iti vei aminti ca ai darul creatiei si ca in pantecele tau se nasc lumi noi. Iti vei trai sexualitatea in mod constient, bucurandu-te sa oferi si sa primesti iubire.

Ne nastem femei insa ne cultivam feminitatea. A face asta intr-o societate in care se bate moneda pe egalitatea femeilor cu barbatii nu este simplu dar nici imposibil. Depinde doar de tine si de cat de dor iti este de femeia din tine.

Feminitatea nu se cultiva dand cu pumnii in sacul de box sau dand la lopata in, zapada. Feminitate se cultiva cu frumos si cu blandete. Feminitatea nu este repezita, grabita, sacadata sau brusc. Ci o curgere, o armonie care se reflecta in gesturile tale, in vocea ta, in felul in care iti misti corpul atunci cand mergi pe strada. Feminitatea stie sa ceara ajutorul si se bucura sa ii dea barbatului ocazia sa il ofere. Stie ca naste lumi insa nu duce greutatea lumii pe umeri. Feminitatea te transforma intr-o zeita a iubirii, ferita de stigmatul rusinii, si tine la distanta emotiile si gandurile negative. Feminitatea rade, danseaza, canta, isi exprima creativitatea zilnic, chiar si intr-o farfurie cu mancare. Feminitatea iubeste natura, Luna si apa si orice activitate care o hraneste si o sporeste.

Feminitatea este cel mai de pret dar al tau. Nu-l irosi.

Foto by July Prokopiv / Shutterstock