Stam, uneori, in relatii care nu ne mai aduc bucuria pe chip si zambetul pe buze. De multe ori, credem ca este vorba de obisnuita sau plictiseala. Cauzele pot fi insa mult mai adanci desi totul pare normal. Ca in cele trei trei tipuri de relatii toxice prezentate in cele ce urmeaza.

1. Relatia in care tii scorul

Ce este: Tinutul scorului se intampla atunci cand partenerul tau continua sa te invinovateasca pentru greselile pe care le-ai facut in trecut in relatie. In cazul in care faceti amandoi asta, relatia se transforma intr-un camp de batalie pentru a vedea cine este mai tare.

De ce este toxica: Nu numai ca se evita rezolvarea adeveratei probleme insa se folosesc vinovatia si amaraciunea din trecut pentru manipularea partenerului.

Ce e de facut: Fiecare problema trebuie rezolvata pe rand, la timpul ei, atunci cand apare si nu dupa un an. Atunci cand alegi un partener, acesta vine la pachet si cu trecutul sau, cu actiuni si comportamente. Daca nu le accepti pe acestea, nu il accepti nici pe el.

2. Relatia pe dupa deget

In loc sa iti spuna deschis ce vrea partenerul iti da mici semne pentru ca tu sa te prinzi singura. In loc sa iti zica ce il supara, gaseste moduri de a te calca pe nervi, astfel incat sa i se para justificat sa se planga.

De ce este toxica: Pentru ca arata ca nu puteti comunica deschis unul cu celalalt. O persoana nu este pasiv-agresiva atunci cand se simte in siguranta sa isi exprime supararea sau teama intr-o relatie.

Ce e de facut: Vorbeste deschis despre sentimentele si dorintele tale. Arata-i partenerului ca, desi nu este obligat sa tina cont de ele, te-ar bucura daca ar face asta.

3. Relatia atac la persoana

Ce este: Atunci cand partenerul are o nemultumire de care se foloseste pentru a ameninta existenta intregii relatii. De exemplu, in loc sa spuna "simt ca ai fostc am rece cu mine in ultima vreme", zice "nu pot avea o relatie cu cineva atat de rece.

De ce este toxica: Este un santaj emotional care creeaza drame inutile. Orice mizilic devine o problema uriasa. Atunci cand partenerii isi ascund gandurile si sentimentele, se ajunge la lipsa increderii si manipulare.

Ce e de facut: E perfect normal sa te superi pe partener sau sa iti displaca ceva la el. Este important sa intelegi ca a fi intr-o relatie cu cineva si a-ti place totul despre acea persoana sunt lucruri diferite. Comunicarea sincera, chiar si a lucrurilor care nu iti plac, este cheia longevitatii.

