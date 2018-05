foto: Foto: Kristina Tutanova, Shuterstock

Doar pentru ca tu si partenerul de care te leaga ani, sentimente si amintiri ati hotarat sa va despartiti, nu inseamna ca poti pune capat unei mari iubiri aici si acum. Sunt relatii in urma carora simti ca nu-ti mai ramane nimic in afara de un suflet trist, care si-a pierdut jumatatea si care pare ca nu va mai cunoaste niciodata fericirea. Dupa zile, saptamani, luni, in care nu ai reusit sa ti-l scoti din inima si din minte, te intrebi daca vreodata vei mai putea TRAI in lipsa lui. Da, vei zambi din nou. Dar pentru asta, trebuie sa incetezi sa traiesti in trecut.

Despartirea e o ca o lupta din care o sa te desprinzi si abia apoi o sa-ti traiesti viata

L-ai iubit total. Nu vedeai viata fara el, Universul tau se invartea in jurul lui, te trezeai dimineata si adormeai noaptea cu numele lui pe buze. Simteai pentru el ce n-ai simtit pentru nimeni. Si inca mai simti. Revezi in minte momentele in doi, cum te alinta, cum te tinea in brate, cum puteai jura ca timpul sta pe loc doar pentru voi si ca va sta asa o vesnicie. Amintirile ti se par fara cusur si-ti umplu ochii de lacrimi. Cu toate astea, te-a ranit, te-a facut sa suferi, v-ati despartit si, ca sa te vindeci, trebuie sa accepti ca ati trait o poveste frumoasa ca un vis, dar ca e timpul sa mergi mai departe.



Sursa: Giphy.com

Singura, pe drumul tau. Pare trist, sfasietor, imposibil, dar o sa ajungi, candva, sa nu-l mai iubesti. Incuie amintirile intr-un colt de suflet, pune-le multe, multe lacate si arunca cheia. Nu te mai gandi la ceea ce nu mai poti avea. E o lupta din care o sa te desprinzi si abia apoi o sa-ti traiesti viata.

Ai rabdare cu tine, nu dispera, nu te grabi si vei trece prin asta cu fruntea sus. In sufletul tau rascolit se va asterne pacea. Rana iubirii pierdute va ramane acolo, va fi mereu parte din tine, din poveste ta, dar o sa se vindece si nu o sa mai doara. O sa fii mai puternica, mai curajoasa, o sa iubesti din nou la fel de mult sau mai intens. O sa fii la randul tau iubita. Si da, o sa fii o femeie fericita, candva.

Sursa: Giphy.com

Citate de iubire

„O relatie care s-a terminat este ca o oglinda sparta. Mai bine lasi cioburile pe jos decat sa te ranesti incercand sa o repari.“

„Cand o usa se inchide, o alta se deschide in fata noastra. Insa, de multe ori, pierdem atat de mult timp uitandu-ne la usa inchisa, incat nici nu o vedem pe cea care ni s-a deschis.“

Hellen Keller

„Nu poti incepe un nou capitol din viata ta daca il tot recitesti pe ultimul.“

„Nimeni nu moare din cauza unei inimi frante, chiar daca acum iti doresti atat de mult sa se intample intocmai.“