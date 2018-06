Dacă viața fără muzică este tristă, la fel este și iubirea. Nu poți să iubești fără o melodie care să îți alimenteze emoția, fără o melodie care să spună exact ce simți de parcă ar fi fost scrisă special pentru tine sau chiar tine, fără o melodie care să te ducă cu gândul la el.

Muzica este cea care ne înțelege în orice moment, este cea cu care trecem prin toate etapele iubirii și care ne rămâne alături indiferent de deznodământ.

Și dacă într-un material anterior am alcătuit un playlist al pieselor pe care să le asculți dimineața ca să îți începi ziua cu veselie, astăzi am căutat 30 dintre miile de melodii romantice pe care să le lași pe fundal în timpul întâlnirilor cu el.

Melodii pentru îndrăgostiți

Melodiile pentru îndrăgostiți sunt magice. Sunt melodii care te fac să iubești mai puternic decât o faci deja, care te ajută să prinzi aripi, să speri, să visezi la cea mai frumoasă poveste de dragoste.

1. Kelly Rowland - Motivation

2. Destiny's Child - Cater 2 U

3. Jessie J - Flashlight

4. Jason Mraz - Lucky

6. Labrinth - Beneath Your Beautiful

7. Toni Braxton - Spanish Guitar

8. Alicia Keys - No One

9. Alejandro Fernández - Hoy Tengo Ganas De Ti

10. John Legend - All of Me