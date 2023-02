5 Semne ca esti intr-o relatie cu o persoana toxica 

Partenerul de cuplu ar trebui sa fie acel suflet minunat care sa iti fie alaturi, pe care te poti baza la nevoie si alaturi de care sa construiesti o viata frumoasa.

O relatie toxica este o relatie cu multa durere, cu suferinta si tristete. Cum iti dai seama ca esti intr-o astfel de relatie? Acorda atentie acestor semne:

1. Nu este niciodata fericit pentru oamenii din jurul sau

Indiferent de cine este persoana care are vesti frumoase, el nu va fi niciodata fericit cu adevarat pentru ea. Da, se va preface pe moment, insa apoi va avea de comentat la adresa sa si va gasi diverse motive sa ii stearga fericirea.

Motivul pentru care face asta? Nu este implinit in propria sa viata.

2. Are o problema cu toata lumea din jur

Nimic nu este cum trebuie sa fie. Nimeni nu este bun pentru el - fiecare dintre cei pe care ii cunoasteti trebuie sa aiba o anumita problema sau sa faca ceva gresit din punctul sau de vedere. Da, intr-adevar, nimeni in aceasta lume nu este perfect - insa nu poti sa comentezi mereu de rau la adresa altor oameni.

Motivul pentru care face asta? Nu este bine cu el insusi. Nu se accepta pe el si defectele pe care simte ca le are le vede la oamenii din jur, ceea ce il deranjeaza teribil.

3. Nu isi asuma responsabilitatea niciodata

Indiferent de situatie, un lucru este cert: lucrurile nu se intampla niciodata din cauza lui. Oricat de mult ar gresi, el nu este de vina. Ei bine, asta inseamna ca are o problema grava si ca nu isi poate asuma responsabilitatea pentru ceea ce face.

4. El stie intotdeauna ce este cel mai bine

Frustrarea este mare pentru el cand vorbeste despre greselile pe care le-au facut alti oameni si mereu este dur si critic la adresa altora. Ii este foarte greu sa arate empatie atat pentru prieteni, cat si pentru membrii familiei.

Motivul pentru care face asta? Simte ca nu isi mai poate contrla viata si devine frustrat pe cei din jurul sau cand vede ca ei evolueaza si el ramane pe loc.

5. Nu stie sa fie dragut cu alti oameni

Nu este deloc respectuos si nici nu vrea sa incerce. Este rautacios, irascibil, gelos si chiar gelos. Se simte atacat cu usurinta de tot ce se intampla in jurul sau, devine nepoliticos foarte repede si judeca in mod constant.

Motivul pentru care face asta? Astfel de comportamente provin dintr-un loc in care se simte ranit in interior. Cel mai probabil are o trauma dificila din trecut la care nu poate lucra pentru ca nu vrea sa o accepte cu adevarat.

Ce ai de facut in astfel de cazuri? In cazul in care esti la inceput de relatie, cel mai bine este sa te indepartezi de aceasta persoana deoarece o viata alaturi de un suflet toxic este una foarte dificila si dureroasa. Trebuie sa fii putin egoista si sa ai mai multa grija de tine. Meriti mai mult, sa nu uiti niciodata asta.

