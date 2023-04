Motive pentru care te poți simți „sufocată” și lipsită de libertate în relația de cuplu

Ți s-a întâmplat să simți că ți-ai perdut libertatea sau o parte din aceasta din pricina relației de dragoste în care ești implicată? Simți adesea nevoia să rămâi singură, te simți descătușată atunci când reușești să petreci măcar puțin timp cu tine? Simți că relația de cuplu te sufocă, te îngrădește? Iată care ar putea fi principalele motive.

Te afli într-o relație de cuplu toxică

Există mai multe situații în care relațiile de cuplu pot deveni toxice.

Relația de cuplu tip „fuziune”

În aceste relații partenerii de cuplu fac aproape totul împreună. Cumpărăturile le fac în doi, petrec mult timp împreună, hobby-urile sunt tot în doi, chiar și activitățile casnice, spălatul pe dinți, gătitul, urmărirea unor filme sau seriale și așa mai departe.

Este posibil ca într-o astfel de relație să îți dorești să ai mai mult timp pentru tine, pentru activitățile tale personale, pentru care pare că nu mai există timp. Discută cu partenerul de viață pentru a găsi soluții în acest sens.

Relația abuzivă, în care partenerul dorește să îți controleze tot timpul (și nu numai)

Într-o astfel de relație partenerul tău pare că vrea tot timpul să știe ce faci și te sună pentru a valida adevărul. Nu contează că ești la serviciu, acasă, la cumpărături, tot timpul dorește să aibă contact cu tine. Sau mai mult, îți îngrădește libertatea, nu îți permite să te întâlnești cu prietenele, cu colegii de serviciu și așa mai departe. Lucrurile pot escalada și mai mult, intervenind asupra imaginii tale. Poate nu îți permite să te îmbraci cum vrei, să îți vopsești părul, să te machezi și așa mai departe.

Orice intervenție a celuilalt în toate aspectele care țin de libertatea și spațiul personal au efect toxic, care se va acumula cu fiecare zi ce trece. În final te vei simți ca într-o colivie, dorind să ieși, să îți recapeți libertatea, sufocată în relația de cuplu.

Tu ai anumite probleme nerezolvate, în special din trecut

Modelul familial și importanța copilăriei în dezvoltarea relațiilor sănătoase de mai târziu

Foto: PeopleImages.com - Yuri A / shutterstock.com

Se întâmplă adesea să asociem relațiile de cuplu pe care le construim cu relațiile pe care le-am avut în copilărie. Dacă în copilărie am avut poate părinți mai stricți, care nu ne-au permis prea multă libertate, am putea asocia acest pattern cu relația de cuplu. Sau și mai și, am putea căuta parteneri, în mod involuntar, care refac acel stil de atașament. Iar în felul acesta riscul este de a rămâne blocați într-un cerc vicios, de unde nu reușim să construim relații sănătoase pentru noi, ceea ce ne conferă și senzația de sufocare.

Nu știi să pui limite corecte

Este posibil să fii prea permisivă în relațiile de cuplu pe care le construiești și să nu ști să pui limite acolo unde îți este încălcat spațiul personal, într-un fel sau altul.

Dacă reușești să trasezi linii sănătoase pentru tine și celălalt, atunci vei reuși să îți conturezi și delimitezi mai bine spațiul personal.

Asociezi relațiile cu elemente negative

Așa cum unii se gândesc că, dacă ar face copii, libertatea lor ar lua sfârșit (ceea ce nu validează nici pe departe toate familiile cu copii), la fel este posibil să îți fi intrat în minte anumite concepte toxice despre relații. De exemplu că libertatea ta se sfârșește când ai o relație de cuplu serioasă sau că anumite lucruri nu le vei mai putea face. Ceea ce nu este nici adevărat și nici corect. O relație de cuplu nu trebuie să îți îngrădească dreptul de a fi tu însăți. Din contră, alături de o persoană potrivită ar trebui să simți că prinzi aripi, că te dezvolți, că te regăsești cu adevărat.

Sursa foto articol: Kamil Macniak/ shutterstock.com

Vizionare placuta