Sunt unele femei care nu renunta in ruptul capului la pantofii, botinele, ghetele sau cizmele cu toc, chiar daca afara ploua, e zapada sau ghetus. Bravo lor! In speranta ca o sa imi fac si eu curaj, am pus in cosul de cumparaturi aceasta pereche de botine cu toc gros si platforma, care ma va ajuta sa imi pastrez echilibrul si increderea pe acolo pe unde pasesc.

Mi-au placut, in primul rand, pentru culoarea neutra care le fac sa se potriveasca la aproape orice tinuta si pentru ca nu sunt prea inalte cat sa atraga atentia. Si da, asa cum punctam deja, faptul ca au si toc si platforma confera siguranta, mai ales daca nu esti obsinuita sa incalti ceva care te inalta. Inchiderea este cu fermoar si au ceva decorativ, discret. Mai multe astfel de propuneri gasesti in online.

Vezi detalii