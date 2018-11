Cand este Black Friday 2018 in Romania si cum ne pregatim de reinnoirea garderobei?

Si daca reducerile de sezon si de sarbatori nu erau suficiente, Black Friday a devenit cea mai asteptata campanie in randul femeilor. Anul acesta, in Romania se va da de doua ori startul la reduceri. Prima data pe 16 noiembrie si a doua oara pe 23 noiembrie, data oficiala pentru Black Friday international.

La inceput, Black Friday viza pasionatii de IT si electrocasnice - inca in top preferinte pentru cumparaturi de Vinerea Neagra, insa succesul de care s-a bucurat evenimentul a starnit interesul magazinelor de toate categoriile. In Vinerea Neagra sunt reduse preturile la alimente si bautura, jocuri si jucarii, parfumuri si cosmetice, bijuterii si accesorii, haine si incaltaminte. Si da, in prezent, categoria de moda ocupa locul doi in topul preferintelor romanilor pentru achizitiile de Black Friday.

Vezi aici reducerile de Black Friday 2018 LIVE!

Prilej bun pentru inlocuirea hainelor care s-au uzat, a parfumurilor care sunt pe terminate si a bijuteriilor de care avem nevoie la anumite ocazii. Reducerile se aplica atat la colectiile vechi, cat si la cele noi, si se pot gasi in magazinele offline si online.

FashionDays, StarShinerS, Answear, Kurtmann sunt doar cateva dintre magazinele de unde se pot cumpara produse vestimentare si incaltaminte la preturi avantajoase de Black Friday.