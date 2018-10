Pentru cele mai multe femei, Black Friday este ocazia perfecta pentru a-si achizitiona rochia cu care se vor imbraca la petrecerea de Revelion si pantofii cu toc pe care ii vor incalta la nuntile din anul care vine. Ah, si parfumul lor preferat, care oricand este binevenit daca se iveste ocazia sa fie cumparat la un pret mai mic. Sa mai zica cineva ca femeile fac risipa de bani, cand ele tot ce fac este sa vaneze reducerile si sa ia totul la juma de pret.

Asadar, de Black Friday, femeile isi indreapta atentia spre magazinele online de fashion si beauty. Despre cele cu articole vestimentare si incaltaminte am vorbit intr-un material anterior, unde am subliniat trei magazine importante care isi pregatesc ofertele pentru Vinerea Neagra - FashionDays si Answear. In afara de reduceri, toate aceste magazine online de haine au in comun produse de calitate si de firma - preferatele noastre.

La categoria beauty, in campania de reduceri s-au inscris magazine online precum AVON, Esteto, 1001 cosmetice si Bottega Verde. De aici ne putem achizitiona la preturi reduse produse de ingrijire si de infrumusetare: parfumuri, creme de corp, cosmetice, tratamente si masti pentru par, ape micelare, lotiuni tonice si cele mai eficiente fonduri de ten.

Conceptul de Black Friday sau Vinerea Neagra a fost adus in Romania de eMAG si Flanco in 2011. In acel an, vanzarile din Vinerea Neagra au adus 8 milioane de euro pentru eMAG.

La primul Black Friday din Romania mediul online a fost blocat, acest eveniment fiind unul dintre principalele momente care au influentat cresterea cumparaturilor online si in Romania.

Sursa Foto: Shutterstock/By Rawpixel.com