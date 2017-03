Foto: asife, Shutterstock

Zilele trecute m-am intalnit intamplator cu un prieten pe care nu il mai vazusem de multa vreme. M-a privit cu un ochi mari si mi-a spus admirativ ca sunt schimbata si am un aer copilaresc.

Intamplator sau nu, cu cateva zile in urma incepusem sa ma conectez zilnic cu copilul meu interior. Faptul ca suntem adulti nu inseamna ca, ascuns in inima noastra, nu exista un copil interior. Cu atat mai mult cu cat perioada cuprinsa intre momentul nasterii si sapte ani este definitorie pentru devenirea noastra ulterioara. Valorile noastre de viata si comportamentul, felul in care ne percepem pe noi insine si ne raportam la ceilalti, imaginea noastra despre lume si Univers, este slefuita in acea perioada. Suntem ca un caiet cu filele goale care se umple incet, incet sau ca un computer proaspat iesit din fabrica, pe care se instaleaza programe.

Copilul interior iti va reda pofta de viata, energia si curiozitatea, iti va aminti cine esti cu adevarat.

Oricat de atenti si de bine intentionati sunt parintii nostri, printre programele bune se strecoara si virusi. Este vorba de acele momente cand ti s-a spus ca nu ai voie sau nu este frumos sa faci ceva anume, cand tu ai vrut sa faci muzica si ti-au zis ca din asta nu se traieste, cand ai observat ca pentru a fi acceptata si iubita, nu poti fi asa cum esti tu, autentica, ci trebuie sa pretinzi ca esti altcineva. Sa iti pui o masca. La asta se adauga si faptul ca o trauma majora poate stopa cresterea emotionala a unei persoane astfel incat, ajunsa la maturitate, sa se comporte ca un copil.

Se spune ca in inima fiecaruia dintre noi se afla un copil speriat, care abia asteapta sa fie luat in brate, alintat si iubit. Iar atunci cand facem asta, viata ni se schimba in bine iar probleme la care nu gaseai raspunsuri, se rezolva de la sine.

Cea mai simpla modalitate de a te conecta cu copilul tau interior este in meditatie. Te poti vedea pe tine, asa cum erai la 3-4 ani. Ia-te in brate si spune-ti cat de minunata esti. Spune-ti ca esti frumoasa, inteligenta, perfecta asa cum esti si ca totul este posibil. Apoi intreaba-te ce anume iti place cel mai mult sa faci, ce anume iti doresti cu adevarat in viata. Intalneste-te cu copilul tau interior zilnic, pana cand simti ca existenta ta incepe sa se transforme.

Foto prima pagina: InesBazdar, Shutterstock