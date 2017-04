Foto: Werayuth Tes, Shutterstock

Ani de zile am fost corigenta la rabdare. Fara sa fac scandalurile si figurile pe care le manifesta Domnul Goe in schita lui Caragiale, ori de cate ori imi venea cate o idee, trebuia ca totul sa se intample imediat si repede. Treptat insa mi-am dat seama ca lucrurile se intampla in ritmul lor. Acesta poate fi si rapid atunci cand suntem pregatiti si ne-am invatat lectia rabdarii.

Rabdare sau cum sa traiesti in prezent

Nu poti controla lumea exterioara doar ceea ce se intampla in interiorul tau. Doar pentru ca te-ai hotarat sa dai curs pasiunii tale de-o viata sau sa te deschizi catre o relatie de cuplu autentica, nu inseamna ca lucrurile se vor intampla cat ai clipi din ochi. Dorinta ta este ca o samanata carem pusa in pamant are nevoie de un pic de timp rodeasca. Are nevoie, de asemenea si de pamant fertil si sa fie udata. Rabdarea, gandirea pozitiva, lipsa asteptarilor sunt niste fertilizatori puternici, de care te poti folosi.

Rabdarea inseamna sa ii permiti Universului sa aseze lucrurile asa cum este mai bine pentru tine. Sa te aduca la locul potrivit, in momentul potrivit. Inseamna sa inveti sa traiesti in prezent, bucurandu-te de drum, nu doar de destinatie.

Rabdarea, cea pe care uneori o avem in cantitati atat de mici, inseamna si sa fii in armonie cu tine insati. Caci atunci cand esti in armonie cu tine insati, te bucuri de fiecare clipa si stii ca fiecare lucru, ba chiar si persoana, vine la momentul potrivit.

Stii cum este atunci cand iti doresti ceva si acele ceasornicului par ca abia se misca. Mentine dorinta vie si, pana cand se implineste, scufunda-te in activitati care iti fac placere. Timpul va zbura.

Rabdarea te ajuta sa fii o prietena buna, o mama buna si sa ai succes in profesia ta. Rabdarea te ajuta sa nu sari etape si sa nu lasi goluri in dezvoltarea ta.

Cred cu tarie ca, atunci cand inveti sa ai rabdare, nu mai ai nevoie de rabdare. Ca orice lectie invatata, dispare pentru a face loc altora noi. Totul incepe sa vina de la sine, usor si fara efort, intr-o perfecta sincronicitate.

Foto prima pagina: Rtw_Love, Shutterstock