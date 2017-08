Perceptia ta creeaza realitatea ta iar atunci cand se schimba perceptia, se schimba si realitatea. Dupa cum spunea Albert Einstein, "Realitatea este doar o iluzie, desi una foarte persistenta". Iata sase pasi care te vor ajuta sa o aduci in viata ta, in fiecare clipa.

Cum sa aduci mai multa bucurie in viata ta

Foto: BABAROGA, Shutterstock

1. Intelege ce este frica

Frica este o forta puternica care activeaza amigdala, ceea ce creeaza in creier raspunsul de lupta, fugi sau opreste-te in creier. Cand esti in modul de supravietuire, este greu sa gandesti clar sau sa vezi lucrurile dintr-o perspectiva diferita. De aceea este important sa recunoasti cand esti paralizata de frica, astfel incat sa poti lua masuri pentru a o elimina.

2. Fa un pas mic

Atunci cand iti fuge pamantul de sub picioare, este important sa gasesti puncte de sprijin unde poti. Intr-un film amuzant. Cu un prieten. Un apus de soare frumos. In respiratia ta. Aceste momente te vor ajuta sa te reincarci si sa gasesti mai usor solutii.

3. Fii prezenta

Senzatia de anxietate este alimentata in primul rand de ingrijorarea cu privire la viitor. Aceasta inseamna ca poti gasi o rezolvare in prezent. Indiferent de ceea ce se intampla in jurul tau, armonia si pacea exista in interiorul tau.