foto: Inara Prusakova, Shutterstock

Trezirea spirituala nu inseamna nici pe departe renuntarea la bucuriile vietii ci, din contra, atingerea unei stari de libertate, fericire, abundenta, iubire pe care nu o vom gasi niciodata cu ajutorul mintii. Mai inseamna si renuntarea la cateva stari si emotii care ne sug de energie si ne impiedica sa ne exprimam potentialul. Iata care sunt acestea:

1. Ura

De obicei, urasti in ceilalti ceea ce vezi o parte din tine insuti sau ce ai vrea sa vezi mai mult in tine insuti. O trezire spirituala iti va pune in fata o oglinda si te va ajuta sa te vezi asa cum esti. Trezirea spirituala te va ajuta sa inlocuiesti ura cu compasiune atat fata de tine cat si fata de ceilalti, sa manifesti toleranta si iertarea.

Trezirea spirituala iti permite sa iti arati admiratia fata de cei care reusesc si sa te bucuri de succesul lor. Inlocuieste gelozia cu sentimentul de apreciere. Atunci cand o alta persoana obtine ceea ce tu doresti, este destul de usor sa te simti invidioasa, chiar si fara voia ta. Adevarul este ca toti suntem interconectati si ca succesul altor persoane este si al tau. Realizarile altora te pot motiva sa te straduiesti si tu mai mult.

3. Anxietatea

Anxietatea se manifesta ca urmare a trairii unei vieti cu care nu esti conectata. Hobby-urile, prietenii, munca ta si modul in care iti petreci timpul pot contribui la acest sentiment greu de anxietate. Spiritualitatea te va ajuta sa te conectezi la scopul adevarat si la ceea ce te pasioneaza. Cand iti traiesti viata asa cum doresti, in termenii tai, conectata la ceea ce este important pentru tine, anxietatea dispare.