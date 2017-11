Daca ai senzatia ca nu prea te mai intelegi cu prietenii tai si ca stilul tau de viata se schimba, nu te panica. Nu esti ciudata si nu esti singura care trece prin aceasta experienta. Din ce in ce mai mai multe persoane se conecteaza cu adevarul sufletului lor, devin suflete trezite spiritual. Iata sapte semne care arata ca esti unul dintre acestea.

1. Pun totul sub semnul intrebarii

Au incredere in parinti, profesori, guvern sau alta forma de autoritate. Dar asta nu le impiedica sa puna intrebari sau sa ia totul de-a gata.

2. Nu sunt influentate de tendinte

Sufletele trezite stiu clar ce vor sau nu vor. Ele nu sunt influentate de ceea ce toata lumea crede ca este minunat. Chiar daca sunt singuri in credintele sau ideile lor, le sustin pentru ca nu se tem sa-si urmeze propriul drum si sa creezenoi cai.

3. Imbratiseaza schimbarea

Sufletele trezite sunt constiente de faptul ca singura cale de a creste este sa accepti schimbarea asa cum vine. Nu raman pentru totdeauna agatate de un loc sau o singura idee, ci plonjeaza in necunoscut pentru a evolua mai mult. Marea majoritate a oamenilor imbratiseaza schimbarea numai cand le este impusa.



Sufletele trezite reprezinta o sursa de inspiratie, un far calauzitor pentru ceilalti oameni. Desi uneori se simt singure si izolate, continua pentru ca cineva trebuie sa conduca revolutia spirituala.

5. Au o minte deschisa

Majoritatea oamenilor sunt reticenti la idei noi sau puncte de vedere diferite.

Oamenii cu suflet trezit au o minte vie, care poate jongla cu multe idei diferite. Sunt deschisi sa accepte punctul de vedere al celorlalti si caute intotdeauna sa invete lucruri noi.

6. Le plac conversatiile despre viata si planul vast al existentei

Sufletele trezite agreeaza conversatiile profunde. Barfa si discutiile superficiale nu isi au locul in viata lor. Ele ne spun nu ceea ce dorim sa auzim, ci lucrurile pe care avem nevoie sa le auzim.

7. Isi urmeaza inima si aleg iubirea

In timp ce majoritatea oamenilor incearca sa se integreze in societate, oamenii ale caror suflete sunt trezite isi urmeaza inima inainte de orice altceva. Isi asculta inima si intuitia indiferent daca societatea le dezaproba. Principala lor filozofie de viata este iubirea. Sufletele trezite au parte in permanenta de sincronicitati si oportunitati de crestere a sufletului. Prin daruirea neconditionata a iubirii, atrag si mai multa iubire in viata lor.