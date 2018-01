foto: Jakub Barzycki, Shutterstock

Orice schimbare pozitiva in viata ta incepe cu schimbare pozitiva a conceptului despre tine insati. Tot ceea ce se intampla in viata ta este un indiciu al starii tale interioare.

Iti arata daca si tu, la fel ca majoritatea oamenilor, actionezi catre evitarea esecului si a criticii, daca te afli mai degraba in cautarea sigurantei decat a oportunitatilor. Nu poti stii ce poti pana cand nu incerci mai multe lucruri. Unul dintre lucrurile pe care le iubesc in America este mentalitatea oamenilor care nu se tem de esec si au o mentalitate de invingator. Ei stiu ca isi pot stapani temerile doar facand lcururile de care se tem pana cand frica isi pierde puterea si controlul.

Conceptul despre sine este compus din idealul de sine, imaginea de sine si respectul de sine. Exista insa cateva mituri pe care oamenii si le spun constant si care le submineaza conceptul de sine. Primul pe lista - care imi este si mie extrem de familiar este "nu sunt suficient de buna". Al doilea pe lista este: "nu merit sa am succes." Apoi mai apar dorinta de a fi acceptati, iubiti de a le fi pe plac celorlalti si de a avea o imagine buna, respectabila. Specialistii spun insa ca, in proportie de 99%, oamenii sunt adanciti in ganduri despre propria persoana. Actiunile lor au ca scop sa le creasca sau sa le protejeze respectul de sine si de valoare personala. Multe dintre actiunile lor sunt dictate de nevoia lor de a obtine respectul si aprobarea celor pe care ii stimeaza. Acestea insa nu au nici o valoare atunci cand tu nu te stimezi si nu te pretuiesti pe tine insati.

Cu cat imaginea de sine se apropie mai mult de idealul de sine, cu atat respectul de sine este mai ridicat si iti este mai greu sa accepti in viata ta situatii si oameni care ti-l pot leza.

Poti lucra asupa conceptului de sine si cu ajutorul afirmatiilor, lasand intuitia sa te ghideze in descoperirea sinelui tau autentic. Una dintre afirmatiile pe care le-am folosit cu succes este urmatoarea:

"M-am nascut pentru un motiv deosebit si indeplinesc un destin special. Ma iubesc pe mine si viata mea. Sunt o persoana extraordinara in toate privintele si am rezultate foarte bune in tot ceea ce fac."