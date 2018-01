Pentru unii, meditatia inseamna rugaciune, pentru altii inseamna o carte de dezvoltare personala, iar pentru restul inseamna sa se aseze pe podea in mijlocul camerei, sa inchida ochii si sa respire adanc.

Insa meditatia nu este un lucru usor, indiferent care ar fi forma ei. Ai nevoie de rabdare si de perseverenta pentru a ajunge sa o practici asa cum trebuie si astfel sa iti cunosti mai bine trupul si mintea.

Incepe sedinta de meditatie cand esti singura, cand stii ca in urmatoarele 30 de minute nu o sa fie ceva care sa te intrerupa.

Important: daca nu ai posibilitatea de a medita intr-un spatiu pustiu, undeva la munte sau la mare, alege cel mai retras si linistit loc din casa, de preferat un colt in apropiere de o fereastra. Nu medita in pat! Fa baie inainte de meditatie, pe principiul: corp curat, minte curata.

Obiecte care te ajuta sa intri in starea de meditatie

Daca stai la casa si nu esti inconjurata de blocuri, astfel incat sa iti distraga atentia cand vecinul aprinde lumina, esti o norocoasa. Amenajeaza spatiul de meditatie langa fereastra si nu o sa mai ai nevoie de nimic altceva pentru momentul care urmeaza.

In schimb, daca locuiesti intr-un apartament, vei avea nevoie de o draperie care sa iti creeze intimitatea necesara. O draperie in culoarea ta preferata (culorile joaca un rol foarte important in procesul de meditatie), un blat lat peste calorifer (ori o polita pe perete), cel mai confortabil fotoliu, un covoras si cateva perne decorative. De ce un blat lat peste calorifer? Ai putea spune ca este de moda veche, insa in locul de meditatie e bine sa il ai pentru a pune pe el cateva lumanari parfumate o vaza micuta cu flori proaspete. Undeva pe jos aseaza una peste alta cateva carti, iar peste ele pune o veioza sau o decoratiune luminoasa cu lumina calda.

Sedinta de meditatie dureaza cat simti tu ca este nevoie, insa minim 20 de minute. Incepe cu meditatia propriu-zisa (relaxarea trupului si a mintii) si termina cu lecturarea unei carti de dezvoltare personala . E suficient sa citesti doua pagini motivationale.

Pasii de meditatie pentru incepatori sunt urmatorii: aseaza-te in pozitia de meditatie (pe podea sau pe scaun), relaxeaza-ti corpul (inchide ochii si vizualizeaza fiecare parte a corpului, inclusiv degetele si gleznele), concentreaza-te asupra respiratiei (inspira profund, expira usor) si relaxeaza-ti mintea. Atentie! In locul tau de meditatie nu are voie altcineva in afara de tine.

"Nu tanjiti dupa viziuni in meditatie. In extaz, ele devin un factor perturbator. Eu alung viziunile, caci am atatea de vazut in meditatie!" [Paramahansa Yogananda]

"Nu iti folosi mintea - aceasta e meditatia." [Harivansh Lal Poonja]

