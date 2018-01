foto: Vladimir Arndt, Shutterstock

Schimbandu-ti gandirea iti schimbi viata! Sunt convinsa ca ai tot auzit in ultima vreme aceasta afirmatie lansata cu ani in urma de Brian Tracy. Celebrul autor care a schimbat vietile a milioane de oameni prin cartile si discursurile sale motivationale, m-a invatat ca nu exista pe Pamant nici un lucru pe care sa nu il pot avea odata ce am acceptat faptul ca il pot obtine.

Nu trebuie sa te preocupe de unde vin lucrurile la care te gandesti pentru ca gandurile pozitive, optimiste, pline de iubire si succes, creeaza un camp magnetic care atrage binele si bunastarea. Da, Universul este cu mult mai vast si mai complex decat ceea ce percepem cu cele cinci simturi iar viata noastra poate fi magica. Asta nu inseamna ca tebuie sa stam cu mainile in san ci sa actionam ghidate de intuitie si intelepciunea inimii, conform cu eul nostru autentic. Brian Tracy explica faptul ca viata noastra zilnica este guvernata de sapte legi. Iata care sunt acestea pentru a le putea folosi in folosul tau

1. Legea credintei

Ceea ce crezi cu convingere va deveni realitatea ta. O alta sugestie oferita de Brian Tracy este sa iti formezi in minte o imagine a ceea ce doresti sa devii si sa o mentii pana cand devine realitate.

2. Legea atractiei

Atragi, invariabil in viata ta oameni, idei, oportunitati si intamplari in armonie cu gandurile tale dominante.

3. Legea substitutie

Intotdeauna poti inlocui un gand negativ cu unul pozitiv.

Orice gand sau actiune repetata frecvent se transforma in obicei. Daca vrei sa te simti increzatoare si pozitiva actioneaza ca si cum te simti deja astfel pana cand ajungi in starea respectiva.

5. Legea emotiilor

Emotia asupra careia te concentrezi creste pana cand reuseste sa preia controlul asupra celorlalte emotii ale tale. Nu fii suparata sau ingrijorata pentru ceva in legatura cu care nu mai poti face nimic. Spune-ti ca, acolo nu exista o solutie, nu exista nici o problema.

6. Legea asteptarilor

Orice astepti cu convingerea ca se va intampla, devine o profetie care se implineste de la sine. Este o sabie cu doua taisuri care iti poate asigura existenta sau lipsa unui loc de parcare in fata blocului cand te intorci seara tarziu si toata lumea e deja acasa.

7. Legea corespondentei

Lumea exterioara este o reflexie a lumii tale interioare. Nimic nu ramane permanent in viata ta daca nu corespunde cu ceva ce exista in interiorul tau.