Asa ca, data viitoare cand treci printr-o perioada grea, nu te mai inchide in tine, mergi si cere ajutorul. Ajutorul este mai aproape decat iti inchipui, poate chiar sub acelasi acoperis cu tine.

Membrii familiei

Orice perioada grea trece mai repede atunci cand esti acasa, inconjurata de cei care te iubesc neconditionat. Probabil ti s-a intamplat deja de multe ori sa vrei sa te retragi pentru cateva zile in casa parinteasca, sa plangi in patul in care dormeai cand erai adolescenta si care ti-a "ascultat" toate gandurile si rugaciunile.

Dincolo de asta, familia este cea care te poate ajuta indiferent de problemele pe care le intampini, trebuie doar sa le spui prin ce treci. Se spune ca nu exista problema a careia rezolvare sa nu o cunoasca o mama. Si chiar daca pare sa nu existe o rezolvare, parintii, fratii si surorile, toti se vor da peste cap sa faca in asa fel incat sa indrepte lucrurile. Asadar, cand simti ca iti da tarcoale depresia, cand nu stii ce decizii sa iei la locul de munca sau atunci cand inima este cea care sufera, intalneste-te cu mama sau cu sora.

Cei mai buni prieteni

Membrii familiei sunt cei mai in masura sa ne ajute atunci cand trecem printr-o perioada grea, cu toate astea, nu sunt intotdeauna primii la care apelam. Din diverse motive, unele dintre noi aleg sa sune sau sa se intalneasca cu o prietena, cea care ne cunoaste pana si cele mai intunecate secrete.

O prietena buna nu judeca, ne corecteaza atunci cand gresesim, nu este intotdeauna de acord cu noi, dar asculta cum nimeni altcineva nu are rabdare sa o faca. Poate ca nu a trecut prin aceleasi experiente, iar sfaturile pe care ni le ofera nu sunt din propria ei experienta, dar prezenta ei, rabdare si faptul ca ne este dedicata trup si suflet sunt uneori tot ce avem nevoie. Un mic sfat: nu cere parerile prea multor persoane, chiar daca iti sunt apropiate si iti vor binele. Mai multe pareri diferite iti vor ingreuna situatia, pentru ca nu vei mai sti ce e bine sa faci si ce nu.

Psihologii

Atunci cand am decis sa merg la psiholog, apropiatii mei s-au imparit in trei tabere: cei care s-au uitat la mine ciudat si m-au intrebat, mai in gluma, mai in serios, daca sunt nebuna; cei care s-au oferit sa faca ei sedinte de terapie cu mine, pe motiv ca... de ce trebuie sa dau bani cuiva ca sa imi spuna ce ar putea ei sa imi spuna; si cei care m-au admirat pentru curaj.

Am mers la psiholog timp de 3 ani si mi s-a rupt sufletul cand mi-a spus: "Esti gata. Nu mai ai nevoie de ajutorul meu.". Dar de ce? Ca eu mai vreau.a fost cel mai bun lucru care l-am facut pentru fizicul, psihicul, prezentul si viitorul meu.

Poate ca nici psihologul nu a trecut prin aceleasi experiente ca si tine, insa el are o pregatire, el a citit si a studiat, el a lucrat cu oameni de toate felurile si stie exact ce trebuie sa spuna fiecaruia in functie de personalitate. Daca alegi ajutorul psihologului, iti doresc sa ai norocul meu, si sa ajungi sa vezi in omul pe care il platesti, mai mult decat un psiholog. Da, psihologul devine prietenul tau.

Duhovnicul

E bine sa ai un duhovnic. De ce? Din acelasi motiv din care mergi la acelasi medic sau la acelasi psiholog: iti stiu trecutul si toate detaliile. La toate ne este greu cand schimbam medicul si trebuie sa o luam de fiecare data de la capat, sa ne spunem din nou povestea si sa avem radare ca si medicul sa o ia de la zero cu noi.

Cand ai un duhovnic la care mergi de fiecare data cand sufletul iti este mahnit, nici nu trebuie sa ii mai spui ce ai, el stie deja pentru ce ai venit si de ce ai nevoie. Se spune despre duhovnici ca sunt psihologi la care mergi fara sa platesti. Cauta-ti un duhovnic bland, care sa iti vorbeasca asa cum ti-ar vorbi bunicul tau. Sfaturile duhovnicesti te vor linisti, te vor convinge ca orice problema ai nu este atat de grea pe cat pare si ca atata timp cat acolo Sus este Cineva care te iubeste, chiar nu ai de ce sa fii ingrijorata.

La mine functioneaza de fiecare data.

