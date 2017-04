Foto: oneinchpunch, Shutterstock

Intr-o lume a vitezei, in care o buna parte a vietii noastre se invarte in jurul carierei, viata noastra personala are de cele mai multe ori de suferit. Oricat de mare este succesul profesional, parca nimic nu are farmec daca nu este impartasit cu prietenii (nu voi scrie adevarati pentra ca cineva iti este prieten sau nu). Contrar credintei comune conform careia prieteniile trainice se construiesc in copilarie, cred ca este posibil sa iti faci prieteni la orice varsta si in orice loc al lumii te-ai afla. Iata cum poti realiza asta.

1. Fii deschisa si pozitiva

O persoana care este deschisa, pozitiva si sigura pe ea va atrage oamenii care sunt pe aceeasi frecventa vibrationala ca un magnet. Ne place sa fim in preajma unor astfel de persoane deoarece ne dau libertatea de a fi noi insine si de a ne simti in largul nostru.

2. Gandeste-te la ceea ce poti sa oferi (inainte sa ceri)

Ai remarcat ce se intampla in lumea digitala a zilelor noastre? Toata lumea ofera cate ceva inainte de a cere. Evident, acolo este vora de marketing. In cazul tau, este vorba de dezinteres. Fa ceva pentru o persoana doar pentru bucuria de a o ajuta sau de a-i aduce un zambet pe chip. Nu trebuie sa fie mult. O vorba buna sau un compliment sunt suficiente.

Legea atractiei functioneaza 24 din 24, in fiecare zi a anului. Prin urmare, daca simti ca vrei sa atragi mai multi prieteni in viata ta, fii foarte clara in aceasta privinta. Nu iti faca griji, nu te teme, lanseaza doar dorinta iar Universul va avea grija sa ti-o implineasca.

4. Defineste-ti notiunea de prieten

Fii foarte clara asupra definitiei pe care o dai cuvantului prieten. Evalueaza asteptarile tale de la o astfel de persoana si, foarte important, asigura-te ca oferi cel putin aceleasi lucruri. Altfel, in mintea ta pot aparea frustrari sau confuzii. Te poti gandi, de exemplu, ca, in calitate de prietena, vei intotdeauna alaturi de persoana respectiva si o vei sprijini cu tot ce poti, Asta nu inseamna insa ca, uneori, nu poti spune nu. Asa cum spune si Mihaela Stroe, tu esti pe primul loc in viata ta.

5. Iesi in lume

Frecventeaza acele locuri si evenimente in care ai sansa sa intalnesti oameni care au o viziune de viata comuna cu a ta si preocupari comune. Prietenii nu sunt doar umbrele pentru vreme rea dar si oameni cu care ne face placere sa petrecem timp de calitate si alaturi de care ne bucuram de binele din viata noastra.

Foto prima pagina: Raisa Kanareva, Shutterstock