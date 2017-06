Foto: Maridav, Shutterstock

Detoxifierea organismului este la mare moda si multe dintre noi o practica. Te-ai gandit insa ca, la fel ca si trupul tau, si dulapul tau de haine care sta sa cada pe tine are nevoie de detoxifiere?

Excesul, balastul, inutilul sunt nocive nu doar atunci cand este vorba de emotii si de ganduri, dar si de obiectele cu care ne inconjuram. Daca ai facut deja curatenie in sufletul si mintea ta, este momentul sa o faci si in dulapul tau, mai ales ca este deja vara. Iata cativa pasi care te vor ajuta sa il aduci in cea mai buna forma pentru tine si pentru felul in care te prezinti in lume.

1. Analizeaza-ti stilul de viata

Primul pas este sa faci o harta a stilului tau de viata si a hainelor pe care le porti. Ai cinci rochii de cocktail vintage dar intotdeauna porti din hainele de sala? Sau poate iti plac la nebunie pantofii cu toc insa mai tot timpul porti Conversi. Noteaza pe o hartie cum te imbraci locul de munca, la sala si in weekend pentru a vedea daca ceea ce se afla in dulapul tau corespunde stilului tau de viata.

2. Stabileste-ti un numar

Probabil ca porti doar o mica parte din hainele pe care le ai in dulap asa ca alege un numar de haine pe care sa le ai. Poti incerca metoda capsulei care implica un anumit numar de piese vestimentare alese pe spranceana la fiecare trei luni.

3. Pregateste-ti ustensilele

Tot ce ai nevoie pentru detoxifierea dulapului sunt doua pungi. Una pentru donatii sau yard sale si alta pentru reciclare. Uita-te la fiecare piesa vestimentara si intreaba-te daca iti aduce bucurie. Daca raspunsul este negativ, pune-o intr-una dintre cele doua pungi. Renunta la lucrurile pe care nu le-ai purtat in ultimele sase luni, un an sau mai multi.

4. Curata dulapul

Acum, ca ai scapat de hainele nedorite, este momentul sa cureti dulapul. Scoate restul de haine din dulap, aeriseste-l, sterge-l de praf. Pune in interior saculeti cu lavanda. Daca iti reinnoiesti colectia de umerase, bambusul este o optiune mai durabila decat plasticul sau lemnul.

