Igiena intima a fiecareia dintre noi nu ar trebui sa fie un subiect tabu, la fel cum sfaturile citite pe forumuri si, din pacate, de multe ori aplicate, nu sunt binevenite. Despre miturile legate de igiena intima, despre cat sunt de adevarate sau nu, am stat de vorba cu Andreas Vythoulkas, medic specialist obstetrica-ginecologie, cu specializare in infertilitate.

Spalaturile vaginale distrug flora vaginala

Spalaturile vaginale se refera, in primul rand, la procedura de curatare a vaginului fie cu apa simpla, fie cu diferite solutii speciale cumparate din farmacii. Motivele sunt multiple, de la a fi mai curate, pentru a diminua mirosurile mai putin placute, pentru evitarea unei sarcini sau pentru protectia impotriva unei boli cu transmitere sexuala. Este imporatant insa ca femeile sa stie ca spalatura vaginala nu este intotdeauna necesara si este bine a fi facuta mai rar, tocmai pentru ca poate duce la distrugerea florei vaginale si la cresterea pericolului de infectii. O spalatura vaginala nu are rol de protectie impotriva unei boli cu tramitere sexuala si nici nu are rol contraceptiv. Aparitia secretiilor si a mirosului neplacut trebuie sa conduca femeia la cabinetul medicului ginecolog, pentru investigatii si examen de secretii. Uterul femeii are capacitatea de a se curata singur, in mod natural.

Spalaturile vaginale sunt sanatoase

Raspunsul este negativ, deoarece facute in mod regulat, zilnic, distrug mucoasa si flora vaginala, predispunand la aparitia infectiilor de tip candida sau bacteriene. De asemenea, spalaturile vaginale scad, in fiecare luna, sansele femeii de a ramane insarcinata. In timpul dusurilor vaginale, fara sa-ti dai seama, poti introduce in vagin bacterii ce se pot raspandi in col, uter si trompe.

Servetelele intime sunt bune si la interior, si la exterior

In niciun caz servetelele intime nu se vor folosi pentru curatarea interioara a zonei intime. Acestea sunt bine a fi folosite la exterior atunci cand sunteti la facultate ori la serviciu, pentru a avea un plus de confort fizic si psihic. pH-ul zonei intime este unul acid, deci este bine ca pH-ul acestor produse sa fie cuprins intre 3,5 si 4,5.

Igiena zonei intime exterioare se face atat dimineata, cat si seara, dar si dupa actul sexual. In timpul menstruatiilor, igiena se poate face mai frecvent pentru a preveni depunerile bacteriene, dar, de fiecare data, recomand folosirea unor sapunuri sau geluri cu pH neutru, pentru a nu agresa si a nu produce dezechilibrul mediului, ce duc la aparitia bolilor vaginale.

Absorbantele zilnice scad riscul infectiilor

Rolul acestor absorbante nu este cel de asigura impotriva infectiilor, ele aduc doar un confort mai mare. Importanta este si atentia la lejerie, ce ar trebui sa fie lejera, din bumbac sau material organic. Folosirea lenjeriei din material sintetic impiedica evaporarea transpiratiei si a secretiilor, favorizand acumularea umiditatii ce poate provoca mirosuri neplacute, dar si a ciupercilor sau bacteriilor.

Tampoanele interne sunt mai eficiente

Daca femeia are o menstruatie abundenta, folosirea tampoanelor interne nu este indicata, cel putin in primele 48 de ore de la debutul acesteia. Folosirea tampoanelor interne, pentru perioade lungi de timp, predispun la aparitia bacteriilor. Acestea ar trebui schimbate la cel mult 4 ore si recomand folosirea produselor simple, fara mirosuri sau adaosuri de parfum.

Fiecare femeie este diferita, astfel ca un produs ce se potriveste uneia, este putin probabil sa fie la fel de bun, eficient si pentru o alta persoana. Tocmai de aceea, recomand folosirea cu prudenta a produselor de ingrijire intima si prezentarea la medicul ginecolog imediat ce apar simptomele unei infectii pentru a controla si elimina riscul acestora.