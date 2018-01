Apartamentul ar trebui sa fie locul in care te simti cel mai in siguranta, relaxata, linistita si departe de probleme. Insa casa ta te poate expune unor riscuri extrem de deranjate pentru confortul si sanatatea ta. E important ca atentia la detalii sa fie sporita in clipa in care te apuci sa-ti faci curat prin casa, pentru ca de aici pleaca multe dintre probleme.

6 riscuri la care locuinta ta te poate expune si cum sa le combati:

1. Un aer nesanatos

Potrivit unui studiu realizat de Agentia Internationala pentru Protectie a Mediului, aerul din apartamente este de multe ori mai poluat decat cel de afara. Particulele de praf din apartament pot provoca probleme respiratorii pentru persoanele mai sensibile, iar o slaba circulatie a aerului in casa, aerisirea insuficienta si curatenia ineficienta pot face ca aerul din casa ta sa devina greu de respirat. Astfel de aspiratoare cu filtru hepa reprezinta o solutie excelenta pentru a rezolva aceasta problema. Datorita filtrului special, poti scapa chiar si de particule mai mici de un micron, evitand astfel ca ele sa fie recirculate in aerul casei tale. Astmul si alergiile sunt doar doua dintre problemele pe care le poti evita in acest fel.

2. Dispozitivele de aer conditionat

Jeffrey May, consultant in constructii, expert in calitatea aerului pentru interiorul apartamentelor si autorul volumului “Casa mea ma ucide”, in care explica riscurile de sanatate care pot exista in spatiile inchise, vorbeste despre dispozitivele de aer conditionat si problemele pe care le pot provoca acestea. Spre exemplu, spune May, atunci cand aparatul de aer conditionat se afla pe programul de racire, va lasa cateva urme de apa pe conducte, ceea ce poate conduce la dezvoltarea mucegaiului si a bacteriilor din apartament. Astmul, alergiile, tusea si durerile de cap pot aparea in urma acestei probleme. O solutie recomandata de specialisti este ca aparatul de aer conditionat din locuinta sa fie verificat si, daca este nevoie, curatat, la cativa ani, pentru a nu deveni periculos pentru sanatatea ta.

3. Scurgerile nerezolvate la timp

Nu trebuie sa vina un vecin si sa semnaleze ca ai o scurgere in apartament. Uneori se poate intampla ca un robinet strans mai slab sau o teava desprinsa si un singur milimetru sa permita scurgerea de apa care nu va provoca pe moment o inundatie pe coloana. In schimb, va permite dezvoltarea mucegaiului, extrem de nesanatos intr-un apartament.

4. Mobila veche din locuinta

Exista o mare probabilitate ca in apartamentul tau sa ai un fotoliu, un pat vechi sau o perna preferata pe care nu ai schimbat-o de ani de zile. Odata cu acestea, explica specialistii de la Agentia de Protectie a Mediului, apar si acarienii, organisme microscopice care se folosesc de umezeala si de caldura corpului uman pentru a se dezvolta. Ce trebuie retinut in acest caz este ca nu toti oamenii sufera de alergii din cauza existentei acarienilor.

5. Bacteriile din baie

Covorasul din baie poate fi locul perfect pentru dezvoltarea bacteriilor, mucegaiului si acarienilor, E important sa-l speli des si, de preferat, sa te usuci cu prosopul direct in cada.

6. Solutiile de curatare care iti pot fi daunatoare

Printre obiectele dintr-o casa care iti pot provoca probleme de sanatate se afla chiar detergentii si unele solutii speciale cu care alegi sa faci curatenie, explica jurnalistii americani de la Huffington Post. Si asta pentru ca, in anumite situatii, solutiile nu sunt folosite tocmai corect. Produsele nu sunt diluate cu apa, casa nu este aerisita in timpul utilizarii, iar tu nu folosesti protectie speciala. Cauta de fiecare data detergenti de calitate pentru a elimina riscul unor posibile reactii adverse.

Cand vine vorba despre sanatatea ta si curatenia corecta a casei tale evita sa mergi la risc si cauta mereu cele mai bune si mai potrivite solutii pentru a nu exista complicatii.