Orice persoana are alunite pe corp. In medie, cei mai multi oameni au intre 10 si 40 de alunite, majoritatea aparute pana la varsta de 20 de ani. Aparitia acestora poate fi influentata de factori genetici, de expunerea la soare, de rani care nu s-au vindecat corect, de hormonii din timpul sarcinii sau de imbatranirea pielii.

De regula, cele mai multe alunite nu sunt periculoase si, cu exceptia motivelor de ordin estetic, nu ai de ce sa le extirpezi. Insa exista si cazuri in care o alunita poate fi primul simptom al cancerului de piele. Cele mai periculoase sunt alunitele cu forme neregulate, culoare neuniforma sau cele de dimensiuni mai mari, pe care un specialist in dermatologie te poate sfatui sa le scoti, ca masura de preventie a cancerului. Iata ce ar trebui sa stii inainte de extirparea unei alunite:

La cine trebuie sa mergi: dermatolog sau chirurg plastician?

Cabinetele profesionale de dermatologie dispun de intreaga aparatura necesara indepartarii alunitelor, cu riscuri minime de a ramane cu semne inestetice dupa interventie, asa ca nu ar trebui sa te temi de aceasta procedura noninvaziva. Totusi, este important sa te asiguri ca alegi un specialist care sa te trateze cu respect, sa iti inteleaga problema si sa fie expert in domeniul sau, astfel incat orice eventuala afectiune sa fie diagnosticata si tratata din timp. Daca te uiti peste serviciile de dermatologie oferite de aceasta clinica, vei observa ca aceasta este recunoscuta pentru calitatea serviciilor pentru pacienti, dar si pentru folosirea unor tehnici si tehnologii noi, care sa scurteze timpul de refacere si sa sporeasca, in acelasi timp, confortul pacientilor.

Pot sa scap de alunite acasa?

Desi pe internet vei gasi o multime de metode care iti promit ca iti poti extirpa singura alunitele, acasa, dermatologii trag un semnal de alarma si avertizeaza ca aceasta practica poate crea probleme de sanatate grave. „Poate duce la aparitia unei cicatrici urate si creste si riscul unei infectii. Este teribil, pentru ca nu stii daca acea alunita este una inofensiva sau indica o alta afectiune”, spune medicul dermatolog Victor Rueckl.

Dermatologul tau este cel care va decide daca alunita poate fi scoasa cu ajutorul laserului sau printr-o excizie. In primul caz, dermatologul va folosi un fascicul laser pentru a arde alunita. Acest procedeu are un timp de vindecare mai scurt, insa este posibil sa fie nevoie de mai multe interventii, in cazul alunitelor de dimensiuni mai mari. Excizia unei alunite presupune indepartarea acesteia cu ajutorul unui bisturiu. Ambele interventii se fac cu anestezie locala, insa in cazul celei de-a doua riscul de a ramane cu semne este mai mare. Cu toate acestea, cicatricile ramase pot fi indepartate ulterior, cu ajutorul laserului.

Ce pot face pentru a nu ramane cu semne?

Modul in care ingrijesti zona respectiva dupa interventia de extirpare a alunitei este decisiv pentru felul in care se va vindeca pielea. De regula, dermatologii recomanda sa eviti mersul la piscina sau la plaja, intrucat expunerea la soare poate ingreuna vindecarea ranii. In plus, trebuie sa cureti zilnic plaga si sa respecti cu strictete indicatiile medicale. Dermatologul iti poate recomanda o crema sau o lotiune care sa grabeasca vindecarea pielii si sa previna aparitia cicatricilor definitive.

O alunita care trebuie scoasa e un simptom al cancerului?

Dermatologii recomanda scoaterea unei alunite ca masura de preventie, atunci cand aceasta da semne ca ar putea suferi o mutatie la nivel celular. Mai ales in cazul persoanelor care au avut in familie cazuri de cancer de piele, evolutia alunitelor trebuie tinuta sub supraveghere, iar medicul iti poate recomanda extirparea unora dintre ele. In rest, unele persoane opteaza pentru eliminarea unei alunite strict din motive estetice, ele nefiind periculoase pentru sanatatea lor.