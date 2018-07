Stilul de viata alert presupune si un val de provocari , iar de cele mai multe ori incapacitatea organismului de a se adapta are un efect negativ asupra unui organ esential: ficatul.

Considerat “un organ tacut“ care nu produce simptome evidente ce indica aparitia unei disfunctionalitati sau afectiuni, ficatul necesita atentie permanenta si asigurarea unui suport pentru o functionare optima.

Ficatul este al doilea cel mai important organ care participă la funcţiile vitale ale organismului - digestie, imunitate, detoxifiere. Avand un rol fiziologic complex, acest “filtru” al intregului organism secreta bila, are rol in digestie, intervine in metabolismul glucidic, lipidic si proteic, sintetizeaza un numar mare de substante, metabolizeaza medicamentele si substantele straine.

Consumul excesiv de alcool, nivelul crescut al colesterolului şi obezitatea constituie trei dintre cei mai importanţi factori de risc pentru un ficat cu probleme.

Ca suport pentru sănătatea ficatului, armurariul este un puternic detoxifiant. Acesta ajută la refacerea celulelor hepatice, în timp ce elimină toxinele din organism, care sunt procesate prin ficat. Armurariul este extrem de eficient în stoparea efectelor nocive ale consumului de alcool, cele cauzate de pesticidele din alimente, metale grele, poluarea din apă și din aer.

Cand vine vorba de protectia ficatului, este recomandat sa se ia in considerare primul pas esential: sustinerea functiei de detoxifiere a ficatului. Jamieson Armurariu este un supliment alimentar de natura vegetala, certificate TRUE-ID ( sursa este testa de o terta parte pentru a asigura autenticitatea acesteia) care ajută la protejarea și susținerea funcției hepatice sănătoase. Armurariul este cunoscut pentru regenerarea celulelor hepatice, contribuind in acelasi timp si la eliminarea toxinelor.

Pentru rezultate benefice se recomanda adultilor administarea a 3 capsule pe zi, pe o perioda de cel putin 3 saptamani.