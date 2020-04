StayHome #StayFit - tema lunii Aprilie a concursului fotografic Catch the moment, lansat de ANSWEAR.ro 

În luna Aprilie ne inspirăm reciproc și împărtășim experiențe despre cum să ne menținem în formă cât #StămAcasă. Activitățile fizice regulate sunt benefice nu doar pentru starea fizică, ci și pentru cea mentală. Preferi yoga, aerobic sau ridicarea de greutăți? Împărtășește-și pasiunea cu cei de la ANSWEAR.ro și poți câștiga un Fitbit Versa Lite sau un Fitbit Charge 3.

comunicat de presa

ANSWEAR.ro lansează partea a doua a proiectului fotografic Catch the moment. Tema lunii Aprilie este adaptată situației contemporane pe care o trăiește omenirea de pe întreaga planetă, ca urmare a pandemiei de coronavirus, și îndeamnă oamenii să stea acasă, dar și să își mențină tonusul.

În luna Aprilie, sub motto-ul #StayHome #StayFit, echipa ANSWEAR.ro încurajează oamenii nu doar să stea acasă, ci și să petreacă un timp de calitate în casele lor, să se odihnească, să se relaxeze și să facă mișcare, să danseze, să facă balet, yoga, pilates sau exerciții cu ganterele.

Toți iubitorii de fotografie, indiferent că sunt sportivi de-o viață sau au prins gustul activităților sportive de când petrec timpul acasă, se pot înscrie la concursulcu fotografii care să ilustreze emoția, bucuria, entuziasmul, determinarea, sau energia lor în timp ce fac sport în casă.

Fiecare fotografie postată online poate fi o sursă de inspirație și de motivație pentru mai multă mișcare fizică și totodată pentru o stare mai bună de spirit, astfel ne putem susține unii pe alții în această perioadă grea.

La finalul lui Aprilie, prezentatoarea TV Sonia Argint Ionescu, susținătoare a unui stil de viață sănătos, va desemna 3 câștigători care se vor bucura de produse Fitbit astfel: locul 1 câștigă un Fitbit Versa Lite, iar locurile 2 și 3 vor primi câte un Fitbit Charge 3.

Proiectul Catch the moment se va desfășura până la finalul anului 2020, în mediul online, sub forma unui concurs de fotografie, cu teme lunare speciale, premii la finalul fiecărei luni pe măsura talentului și acordarea unui premiu surpriză la final de an. Mai multe detalii despre concursul Catch the moment inițiat de ANSWEAR.ro se regăsesc pe https://catchthemoment.answear.ro/.