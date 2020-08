Alergia la ou - iata de ce apare alergia la ou la copii, care sunt semnele si simptomele ce arata ca e vorba de o alergie, ce metode de diagnostic se folosesc si ce implica tratamentul.

Ouale se folosesc in multe retete si se gasesc in multe produse. Cand o persoana are o alergie la ou, sistemul imunitar al organismului, care combate in mod normal infectiile, reactioneaza excesiv la proteinele ​​din ou. Daca persoana consuma un produs care contine ou, organismul considera ca aceste proteine ​​sunt elemente invadatoare daunatoare. Sistemul imunitar raspunde printr-o reactie exagerata pentru a lupta impotriva invadatorului, ceea ce provoaca o reactie alergica.

Aproximativ 2% dintre copii sunt alergici la oua. Din fericire, cei mai mult depaseste alergia pana la varsta de aproximativ 16 ani.

