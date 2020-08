Gastrita la copii - simptome, cauze, tratament

Gastrita la copii este uneori cauza pentru dureri abdominale, greata si lipsa apetitului. Iata care sunt cauzele, factorii de risc, cum este diagnosticata si tratata gastrita.

Ce este gastrita?

Stomacul este o componenta a sistemului digestiv, situat in abdomen chiar sub coaste. Mancarea inghitita este amestecata cu sucuri gastrice ce contin enzime si acid clorhidric. Captuseala stomacului, numita epiteliu, are mai multe pliuri. Epiteliul este acoperit cu mucus (mucoasa gastrica) secretat de o serie de glande speciale. Aici apare inflamatia in caz de gastrita.

