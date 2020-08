Vindecarea copilului interior. Renunta la tiparele care aduc nefericire si accepta-te asa cum esti

Ce-ai zice daca ai afla ca, atunci cand doi oameni se cearta, de fapt conflictul nu e declansat de doi adulti cu o constiinta de sine solida, ci de copiii aflati in fiecare dintre ei? Fie ca avem probleme legate de increderea in fortele proprii, ne indoim ca partenerul, seful sau noua cunostinta ne place cu adevarat sau avem adesea dificultati in a relationa, motivul este ca asociem amintiri urate sau chiar traumatice cu perioada copilariei; sau poate ca unii dintre noi au avut o copilarie nefericita, dar si au reprimat aceste experiente. Dar cum sa ne redobandim increderea? Cum sa nu ne mai complacem in mediocritate si sa ne aruncam in viata plini de curaj? Psihoterapeuta Stefanie Stahl e de parere ca abia cand vom face cunostinta cu copilul din noi si ne vom imprieteni cu el ne vom da seama ce nazuinte si rani profunde avem in noi. Atunci vom putea accepta aceasta parte ranita a sufletului nostru si o vom vindeca. Astfel, increderea in noi insine va creste, iar copilul din noi isi va gasi, in sfarsit, un refugiu. Cu ajutorul exercitiilor practice pe care le propune autoarea, iti vei vindeca ranile sufletesti, iti vei descoperi resursele si vei gasi raspunsurile la intrebarile pe care ti le-ai pus intotdeauna. Pentru ca meritam cu totii sa ne simtim protejati, in siguranta si doriti, sa avem relatii mai bune si sa ne simtim impliniti.

Stefanie Stahl este licentiata in psihologie si lucreaza ca psihoterapeuta in Trier, Germania. Sustine seminarii pe teme precum atasamentul anxios si stima de sine. Este solicitata adesea de media sa-si exprime punctul de vedere, in calitate de experta pe teme de psihoterapie. Alte informatii, precum si meditatii audio create de Stefanie Stahl gasiti la adresa www.stefaniestahl.de. Bestseller Der Spiegel si vanduta in peste 500 000 de exemplare in Germania, Vindecarea copilului interior a fost tradusa in 20 de limbi.

