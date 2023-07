Waterdrop anunță lansarea Koko Piña, prima colecție creată cu ajutorul comunității

În mijlocul sezonului estival, când soarele devine tot mai arzător, căutăm modalitatea ideală să ne răcorim și hidratăm într-un mod cât mai optim.

Waterdrop, producătorul de Microdrinks și recipiente reutilizabile pentru apă, vine în ajutorul consumatorilor cu o lansare tematică de sezon, atent concepută cu ajutorul comunității. - noua gamă de Microdrinks Koko Piña. Cu o combinație îmbietoare de nucă de cocos dulce și ananas, obținute din extracte naturale de fructe și plante, noul sortiment este o adevărată călătorie senzorială care creează o atmosferă de vacanță în orice moment al zilei.

Noua gamă în ediție limitată este disponibilă într-un pachet de 12 bucăți și promite să fie aliatul de nădejde împotriva zilelor caniculare. Îmbogățite cu vitamina C, B3 și B6, noile Microdrinks nu conțin deloc zahăr, conservanți artificiali și gluten, fiind potrivite pentru cei cu preferințe alimentare diverse sau pentru cei cu nevoi de nutriție speciale. Waterdrop completează colecția prin câteva accesorii în ediție limitată cu design inspirat de esența răcoritoare a gamei Koko Piña, pentru a ne ajuta să facem față zilelor toride și să ne bucurăm din plin de atmosfera estivală. Evantaiul cu mâner de bambus aduce o adiere plăcută în cele mai caniculare zile, iar prosopul de plajă din microfibră, extrem de absorbant și compact este pregătit să însoțească iubitorii de vacanță în următoarele aventuri.

Pentru a personaliza și mai mult experiența de hidratare, designul recipientului reutilizabil pentru apă din sticlă borosilicată a fost creat cu modele vesele și creative, adăugând un plus de culoare în ritualul zilnic. În plus, cei dornici să-și surprindă papilele gustative pot consulta cartea cu rețete de mocktailuri (cocktail-uri non alcoolice), special concepută pentru a combina aromele rafinate Koko Piña cu alte ingrediente proaspete și delicioase.

,,Noua colecție este o declarație a valorilor și viziunii Waterdrop, reprezentând în același timp pasiunea noastră de a crea produse care au un impact semnificativ și pozitiv în rândul membrilor noștri. Comunitatea pe care am construit-o în jurul brandului este foarte unită și importantă pentru noi. Implementarea sugestiilor acesteia a fost întotdeauna unul dintre obiectivele noastre principale, prin urmare, am dorit să implicăm activ membrii în procesul de creare a acestei colecții. Koko Piña nu este doar o gamă de Microdrinks, ci simbolizează o abordare creativă pentru a oferi o experiență unică de hidratare în mijlocul zilelor fierbinți de vară, prin care să încurajăm un stil de viață sustenabil”, declară Katerina Navratilova, CEO Waterdrop CEE.

Comunitatea este sursa de inspirație din spatele fiecărei lansări Waterdrop. Tocmai din acest motiv, această colecție este unică nu numai prin prisma aromei și a accesoriilor incluse, ci și din perspectiva procesului de realizare, întrucât persoanele ce fac parte din comunitatea Waterdrop au fost incluse în mod direct în acest proces. Etapele au constat în determinarea preferințelor comunității, alegerea celor mai bune ingrediente și degustarea în mai multe rânduri a aromelor rezultate pentru a obține gustul optim. Comunitatea a fost implicată și în designul ambalajului, rezultând o aromă care redă esența verii, prin nota tropicală pe care o are. După un sondaj, Koko Piña a fost ales ca nume definitiv al noii game.

În plin sezon cald, asigurarea hidratării corespunzătoare a organismului devine esențială. Indiferent dacă vă aflați în fața unui program solicitant la serviciu sau vă bucurați de o viață socială activă, hidratarea joacă un rol important în menținerea stării de confort. Consumul adecvat de apă nu doar susține metabolismul, ci și îmbunătățește energia și vitalitatea. Hidratarea corespunzătoare poate preveni manifestările de oboseală, îmbunătățind funcționarea optimă a sistemului digestiv, pentru a sprijini procesul natural de detoxifiere a organismului.

Oferind o experiență răcoritoare și sigură pentru sănătate gama de Microdrinks Koko Piña reprezintă alegerea perfectă pentru a vă bucura de un plus de hidratare și prospețime în zilele călduroase de vară. Așadar, nu uitați să includeți în rutina voastră de hidratare apa, pentru a vă asigura echilibrul și bunăstarea pe tot parcursul verii.

