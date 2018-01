Bereta frantuzeasca: de ce e adorabila in orice sezon rece

Bereta frantuzeasca pentru tinute retro

Poate ca nu sunt dese diminetile in care te trezesti cu chef sa incerci o noua combinatie vestimentara, te inteleg, eu traiesc un astfel de moment de doua ori pe an. Dar atunci cand se intampla, trebuie sa fii pregatita, sa ai totul la indemana si sa profiti din plin.

Sa fii pregatita inseamna sa ai pe un raft special piese vestimentare si accesorii pe care sa le iei rapid atunci cand vine cheful. Pe acest raft trebuie sa se afle si bereta frantuzeasca, alaturi de alte cateva accesorii retro (cercei, colier, ceas, esarfa, brosa).

Ideal ar fi sa o porti atunci cand porti rochie in clos sau fusta midi plisata, dar se potriveste la fel de bine cu pantalonii evazati (chiar jeansi), bluze oversize si bluze cu umerii goi.

Berete frantuzesti din amestec de lana

Nu-i asa ca si tu simti nevoia unei schimbari in viata ta? Fie ca este vorba de o schimbare de stil, un nou look, o schimbare in casa sau chiar in cariera, sfatul meu este sa nu te grabesti. Incepe cu pasi mici, dar siguri. Daca ai rabdare, vei ajunge la destinatie fara sa intampini prea multe obstacole. Curaj! 2018 abia a inceput! Fa-l legendar!

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Ivan Statkevych