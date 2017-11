Genti de mana mari Pepe Jeans, Desigual, Tommy Hilfiger

Nu mi-au placut niciodata gentile mari din simplul motiv ca ma tenteaza sa pun in ele mai multe decat as avea nevoie si astfel ma ingreunez singura degeaba. In ciuda acestui fapt, de cand am renuntat la gentile mici si am trecut la cele mari, am reusit sa le vad rostul.

Cum sa va zic eu voua... o geanta mare si incapatoare care contine o agenda, un pix, un portofel, o carte, servetele, o sticla cu apa, cateva cosmetice si alte lucrusoare personale ma ajuta sa ma simt in siguranta oriunde m-as duce. Mai exact, atata timp cat stiu ca am cu mine tot ce imi trebuie ca sa nu ma simt a nimanui, pot sa lipsesc de acasa zile intregi.

Daca tot suntem tentate sa punem vrute si nevrute intr-o geanta, ideal ar fi sa alegem un model confectionat dintr-un material rezistent, mai exact din piele naturala. Desigual si Tommy Hilfiger pun la dispozitie genti rezistente cu imprimeuri simpatice, in timp ce la Pepe Jeans gasim genti de mana mari ce se muleaza oricarui stil vestimentar.

Geanta Pepe Jeans Geanta cu doua fete Desigual Geanta lacuita Tommy Hilfiger