Black Friday 2018: oferta eMAG la 3 milioane de produse - mai mult cu jumătate decât anul trecut!

În fiecare an, oferta eMAG de Black Friday 2018 aduce în prim-plan electrocasnice, telefoane, laptopuri și alte produse din categoria IT&C. Dar, an de an, retailerul a adăugat în promoțiile proprii și alte categorii demne de luat în seamă mai ales în Vinerea Neagră: fashion, articole de casă & decor, petshop online, beauty etc.

Anul acesta de Black Friday 2018, eMAG a dat de știre că va avea în campanie 3 milioane de produse la prețuri reduse, cu 50% mai multe decât anul trecut. Va fi un Black Friday epic în istoria eMAG, așa cum obișnuiește să se întreacă retailerul an de an:

3 milioane de produse la reducere listate pe site, cu jumatate mai mult decat anul trecut de Vinerea Neagra;

valoarea reducerilor se va ridica la 220 de milioane de lei;

50.000 de televizoare

76.000 de smartphone-uri

20.000 de laptopuri

21.000 de frigidere

15.000 de masini de spalat

165.000 de electrocasnice mici disponibile

235.000 de produse din categoria fashion

100.000 de parfumuri si cosmetice

300.000 de jocuri si jucarii

190.000 de anvelope

300.000 de produse pentru casa si gradinta

30.000 de articole si echipamente sportive

Urmărește aici oferta eMAG în timp real

De la mic la mare, de la hobby la pasiune, de la necesitate la plăcere, absolut totul va întâmpina eMAG de Black Friday 2018 cu oferta WOW și prețuri speciale! Dar eMAG nu se oprește aici cu „surprizele” pentru Black Friday!