Black Friday 2018 a început deja la unele magazine online, care se grăbesc deja să îndrepte atenția audienței spre ideea de reduceri și oferte de la finalul anului.

Dar eMAG a anunțat deja că va avea Black Friday doar în vinerea de 16 noiembrie 2018. Acesta este marele retailer online din România care a introdus conceptul de Black Friday în țara noastră pentru prima dată în 2011, alături de Flanco.

Dar cu siguranță nu trebuie să ne așteptăm la o singură zi de Black Friday în România, ci vor urma campanii de reduceri și în weekendul de după, așadar putem afirma că Black Friday 2018 se va desfășura oficial în România începând cu noaptea zilei de 15 spre 16 noiembrie și până în data de 18 noiembrie inclusiv.

Spunem de noaptea de 15 spre 16 noiembrie, pentru ca eMAG cam atunci incepe sa dea startul celor mai bune oferte la produse valoroase, cum ar fi telefoane Apple - iPhone-uri recent lansate, MacBook-uri si alte laptopuri, dar si transe de reduceri la electrocasnice scumpe si produse-surpriza WOW! In anii trecuti, am asistat, de exemplu, la achizitii online de Black Friday la eMAG constand in mașini, lingouri de aur, diamante, chiar bani vechi și alte antichități de valoare.

Black Friday a fost preluat in Romania după conceptul din SUA, unde se desfasoara in a 4-a vineri din luna noiembrie, ceea ce inseamna că anul acesta Black Friday Internațional se va desfășura inclusiv în America în data de 23 noiembrie 2018. Așadar, în România, ar trebui să ne bucurăm de 2 valuri de reduceri de Black Friday, suficient cât să ne pregătim cadourile pentru Moș Crăciun.

Dar hai să vedem cum facem lista de dorințe pentru Black Friday 2018 întâi!