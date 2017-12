Bluze care avantajeaza silueta: modele cu imprimeuri ce mascheaza imperfectiunile

Daca ai cateva kilograme in plus in zona abdominala, daca ai tipologie mar sau daca ai silueta atletica, robusta, aceste bluze care avantajeaza silueta sunt perfecte!

Aceste bluze cu imprimeu mascheaza defectele siluetei pentru ca “sparg” silueta, contururile exacte ale trunchiului. “Galagia” printurilor te face sa pari mai slaba. Fie ca alegi o bluza cu imprimeu geometric (cu mix de zig-zaguri), fie ca alegi bluze in jocuri de dungi, cu efect cinetic (de miscare), fie ca optezi pentru materialele cu patratele mici sau cu buline mici si dese, ce creeaza acelasi efect slimming.

Camasa cu imprimeu geometric Bluza cu print cu buline Bluza in carouri mici Top cu dungi cu efect cinetic