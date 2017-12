BACK TO BLACK. Our latest #AirySensation collection is now in black, delivering the best silhouette & shape 🖤 . . . . #TriumphLingerie #FindTheOne #Shapewear #intimates #AirySensation #newcollection #confidence #JessHart

A post shared by Triumph Lingerie (@triumphlingerie) on Oct 6, 2017 at 9:53am PDT