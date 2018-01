UGG-uri cu broderii si aplicatii diverse

Alte minunate modele de cizme tip UGG sunt cele cu broderie si aplicatii diverse tip margele, uneori in stil etnic. Sunt perfecte in tinute boho. Aceste modele de cizme UGG sunt, la randul lor, bine imblanite si calduroase si se potrivesc in cat mai multe tinute variate, chiar si in cele mai feminine – in special modelul cu broderie eleganta si perle, in stil baroc.

Acest tip de cizme UGG cu broderii si aplicatii sunt de gasit doar pe AliExpress, unde, dupa cum stiti, se livreaza prin Posta. Iti recomandam sa selectezi inainte de a cauta modelele si produsele dorite, sa bifezi optiunea Free Shipping in cautari, pentru a beneficia de transport gratuit.

E de asteptat oarecum dupa comanda, dar astfel de modele merita. In plus, poti discuta cu magazinul/vanzatorul si opta pentru cele mai bune variante astfel incat sa primesti in siguranta si fara probleme pachetul in Romania.

Cizme negre cu broderii Cizme bleu cu broderie

Unele colorate dragut, altele decorate cu stil cu fundite, panglici, margele si strasuri ori cu urechiuse simpatice ca de iepuras, aceste modele de UGG-uri ne amintesc de copilarie. Si ce e mai frumos si mai dragalas in viata unui om decat perioada copilariei?

Well, acum poti sa iti iei astfel de cizme UGG, sa le porti in tinute lejere de oras, mai funky sau urbane si sa te bucuri de tinute calduroase si originale, fascinante, oricand ai chef de o portie de… copilarie. Pentru ca varsta e in… suflet. ;)

Sursa front page photo: Pixabay