Costum de baie cu totul: ca Ursulla Andress one piece in filmul Bond

Cand vorbim despre tendinte in swimwear in 2018, vorbim si despre modelele de costume de baie intregi cu centura in talie. Cauta un model ce aminteste de Ursulla Andress (Halle Berry ceva mai tarziu) drept Bond Girl!

E un costum sport-elegant, foarte atractiv si potrivit unor siluete clepsidra. De asemenea, centura suficient de subtire din talie atrage atentia de la abdomen, ceea ce te ajuta sa maschezi imperfectiunile de la acest nivel. In plus, creeaza un efect wow! alaturi de dungile de la marginea costumului, in acelasi contrast de alb peste bleumarin. E un costum de baie tip Bond Girl minunat!

Costum de baie Bond Girl