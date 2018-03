Combină culorile primare

Albastru, roșu și galben ajută la formarea altor culori, de fapt a celorlate, așa că aceste culori oferă garanția reușitei unei ținute. Asta înseamnă că o porți pe una în partea de sus și pe cealaltă în partea de jos. Sau te joci cu toate în diverse stiluri, așa cum am ales noi să facem mai jos. Până la urmă credem că trebuie să te și distrezi când potrivești culorile primare ale hainelor.

Practic, am ales o bluză din tricot fin pe fond alb cu dungi în culori primare și în partea de jos am optat pentru o pereche de pantaloni albaștri cu linii negre, ușor largi. Dacă optezi pentru ceva într-o singură culoare primară vei obține un look slim și modern. Nu-i așa că aici ai foarte puține limite și că este destul de ușor să gândești ceva de efect?

