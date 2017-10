Fularul: prietenul nostru pentru orice tinuta

Fulare supradimensionate pentru sezonul rece

Fularele noastre preferate sunt, fara doar si poate, fularele supradimensionate. Au aparut in vietile noastre in urma cu doar cativa ani si de atunci nu se mai pune problema sa fie inlocuite. Ce-mi place mie in mod special la fularul supradimenionat este ca tine de cald mai mult decat un fular normal, de dimensiuni mici.

Fularul supradimensionat este cel pe care il punem si pe cap cand ploua sau cand ninge si inca ne mai ajunge sa ne protejam si gatul. In unele cazuri, cand bate vantul cu putere si este frig, fiind un fular lung, acesta ne mai acopera si in partea de jos.

Fular impletit Fular supradimensionat cu model Fular gros cu model in carouri

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Valentine Shepitko