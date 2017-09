Esarfe pentru orice tinuta. Revigoreaza-ti outfitul!

Esarfe din material vaporos cu imprimeuri

Pentru ca moda are calitati terapeutice, alege culoarea esarfei in functie de personalitatea pe care o ai. Esarfa rosie este pentru femeile pasionale, puternice si optimiste, esarfa galbena se potriveste femeilor pozitive, luminoase, cea verde pune in valoarea latura agera si puternica a unei femei, iar cea roz este pentru romantice.

Dar de ce sa nu alegi o esarfa multicolora? Sau o esarfa cu imprimeuri vibrante, imprimeuri haioase si chiar mesaje imprimate. Orice iti aduce bunadispozitie si te face sa te simti deosebita este binevenit in garderoba.

Esarfa vaporoasa Desigual Esarfa circulara cu imprimeu Esarfa neagra cu print

Cel mai bine, zic eu, este sa pastrezi in geanta o esarfa din material fluid, pentru orice eventualitate, iar pentru la locul de munca si acasa tine la vedere o esarfa supradimensionata pentru zilele racoroase. O sa vina o zi in care esarfa chiar o sa iti fie de folos, asta in cazul in care nu te numeri deja printre colectionarele de esarfe.

Sursa Foto Front Page: Shutterstock/By Sergey Zapotylok