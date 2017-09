Ghiozdan echipat complet: pregatit de scoala de la A la Z

Ce poate fi mai satisfacator decat sa primesti totul de-a gata? Sa primesti tinuta completa cu care sa te imbraci intr-o zi de munca sau atunci cand iesi in oras si, culmea, sa ti se si potriveasca perfect. Sa ajungi seara acasa si sa iti fie servita cina calda (lucky me, am omul perfect care face asta pentru mine). Sa te trezesti dimineata, sa te asezi pe un scaun si, in timp ce savurezi cafeaua, cineva sa te pregateasca pentru o noua zi: sa te coafeze si sa te machieze, sa se asigure ca atunci cand iesi pe usa esti perfecta.

Elev fiind, daca temele nu este indicat sa le faca altcineva in locul tau, macar ghiozdanul sa te astepte cu toate cele necesare. Iar asta chiar este posibil. Bine, nu este chiar un ghiozdan pentru tine, ci mai degraba pentru copiii din jurul tau, pentru fetita si/sau baietelul tau.