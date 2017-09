Ca sa vorbesc pe intelesul tuturor femeilor, daca acum as avea un job care sa-mi impuna o tinuta office, as fi ofticata la maxim, dar pentru ca nu se intampla asta, pot spune ca regret oarecum ca nu ma obliga nimeni sa ma imbrac de luni pana vineri cu camasa, pantaloni drepti sau fusta creion si sacou. Intelegi de ce am spus "pe intelesul tuturor femeilor"? Pentru ca asa suntem noi... daca e alba, vrem neagra, daca e neagra, vrem alba.

Ei bine, din oricare categorie ai face parte, decizia iti apartine. Chiar daca lucrezi intr-un birou in care fiecare angajat este imbracat dupa placul inimii sale, tu esti libera sa optezi pentru stilul office, daca asta te face sa te simti bine in pielea ta si iti da incredere.

Eu nu fac altceva decat sa vin in ajutorul tau cu cateva propuneri de tinute office de toamna super cool, de care nu trebuie sa iti faci griji ca te-ar face sa te simti inconfortabil.