Poarta modele de pulovere maxi, pe gat

Varianta mea preferata a acestui sezon este puloverul maxi pe gat. Este pufos, e calduros, ascunde micile imprefectiuni si in plus lasa un feeeling de zi libera, in varful patului sau in varful muntelui.

Cele mai chic combinatii cu helanci si pulovere pe gat de tip maxi sau oversized sunt cu blugi rupti (alt must-have) si ghete, botine sau cizme. Insa le poti purta si fuste din piele, sau fuste plisate din stofa, de ce nu?

Tricotaje maxi cu guler pe gat

Cand vine vorba de helanci si pulovere pe gat, conteaza mult imaginatia ta! Fiind piese basic de cele mai multe ori, destul de simple, ele pot fi asortate indiferent de stil si tinuta. Asa ca, alege-ti tu stilul ce te defineste!

Sursa foto front page – Matthew Kane/Unsplash